黃仁勳5月19日專題演講 電子業趨勢 業界關注

輝達執行長黃仁勳將於5月19日出席外貿協會主辦的專題演講，預期前一周就可能現身台北。業內認為，此次黃仁勳來台各界將聚焦AI、機器人等創新應用外，川普主政下的全球電子產業大勢，也將是業界關注重點之一。

輝達近兩年雖然沒有在台北國際電腦展（COMPUTEX）上設專屬展位，但業內認為，執行長黃仁勳就是最強推銷員，他到每個合作夥伴的展示攤位，都為雙方爭取成為鎂光燈焦點。業內指出，美國總統川普引爆關稅風暴後，大家關心的是全球科技產業的走勢，預期在黃仁勳抵台前，各界對此話題的討論熱度將持續發酵。

至於輝達將在今年的台北國際電腦展上端出哪些特殊應用，備受業界矚目。黃仁勳將於5月19日擔綱COMPUTEX 2025首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破。這次輝達也將在COMPUTEX設有展區，雖然還未對外揭露展出內容，但外界預期，除了顯卡與相關產品之外，該公司AI相關平台、軟硬體與服務，包括GB200 NVL72系統、個人AI超級電腦DGX Spark及DGX Station、網路加速器等，都可能成為展示重點。另外，機器人應用對於輝達也是未來發展重點領域，外界推估，相關應用場域呈現也可能會加入其這次展示內容。

據悉，輝達今年展出的區域，位於InnoVEX展區，今年的InnoVEX雖然還在陸續調整和統計，不過根據相關單位透露，輝達確定拿下60個攤位。去年有來自超過30個國家、400家創新企業在InnoVEX展出，輝達加入後，今年規模將可望比去年更大。