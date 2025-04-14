川普關稅政策多變 台廠調整全球產能配比 鴻海最具韌性

筆電、手機等電子產品銷美暫獲對等關稅豁免，但川普政策幾乎「每日一變」，台廠仍不敢掉以輕心，包括筆電、伺服器代工及網通廠積極檢視全球布局策略，衡量各地區產能分布，調整配比，整隊後再出發迎戰川普政策。

台廠中，以鴻海（2317）全球布局最完備，最具調度靈活性，韌性最強。

鴻海在全球24個國家與地區共有233個據點，其中，亞洲、美洲與歐洲至少設立兩個大型製造基地，成為這波關稅戰引動電子業急單最大受益者。鴻海是所有台廠在大陸以外地區，具備最大產能的供應商，也最有彈性，可因應長期變局。

法人分析，鴻海在大陸、印度生產iPhone，iPad與Macbook則在大陸與越南組裝；AI伺服器更為分散，在台灣、墨西哥、美國與越南等四地都有生產基地，可供多元調配產能。

其他代工廠也持續分散生產，例如緯創擴增越南筆電廠產能，新產能2026年投產，去年底更拍板向金榜工業取得37.1公頃工業用地建廠，擴大越南布局。

廣達已在泰國增設筆電產能，2023年啟動越南廠擴建，去年擴大建置越南筆電產線，也啟動泰國廠伺服器產能擴建案。

英業達目前在泰國建設新筆電廠，未來產能將與重慶廠相當，每年可生產約2,000萬台筆電，3月也拍板再擴增泰國廠筆電與伺服器組裝產線。

仁寶去年底在大陸生產比重約七成，今年將降至五成。仁寶目前東南亞最大生產基地為越南，有三座廠區，除因應美系筆電品牌客戶戴爾（Dell）生產需求，其他產品還包括網通、智慧手持裝置等。

網通廠主力生產基地都陸續移轉到越南、泰國、菲律賓及台灣。其中，啟碁在台灣、越南及墨西哥均有產能。

智邦在台灣、越南、美國、土耳其、杜拜等地有七個生產基地，法人表示，智邦審慎評估前進墨西哥設廠。

正基產能以外包為主，合作夥伴為正文等，目前除越南生產基地，同時評估墨西哥生產的可能性。

業界認為，網通廠商像遊牧民族到處設置生產基地，彈性且靈活，一旦關稅拍板，應客戶要求移轉產能，最快一個月或一季，最慢兩季就會完成。