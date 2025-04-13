富邦投顧：電子產品關稅豁免 台股挑戰20,624點

美國海關11日公布新規則，豁免半導體、個人電腦（PC）、手機等電子產品。富邦投顧指出，台灣電子業出現一線生機，蘋概股14日可望率先反應，加上國安基金進場，台股有望挑戰20,624-21,407點。

富邦投顧指出，在這次豁免名單中，以PC及伺服器的豁免金額最高，去年美國進口此類產品的金額為1,400億美元，在總豁免金額3,850億美元中最多。

在半導體方面，富邦投顧指出，短期對台灣半導體為一利多，特別在蘋果供應鏈。但後續仍需觀察川普與各國談判結果。半導體股短期可望迎來一波反彈，以權值股為重心，尤其是權王台積電（2330）、與美國關聯性較低的聯發科（2454）。

富邦投顧表示，受惠於新的關稅豁免，蘋概股可望率先反應。除了PC及手機產業迎來曙光之外，網通產業取得喘息機會，零組件廠也積極搶備貨商機。整體來看，電子股受惠最深，有望領漲大盤。

富邦投顧原本預期，受對等關稅影響，今年台股獲利將下修15%以上。不過，在90天緩衝期及新的豁免令之下，獲利下修幅度可望縮減至10%之內。