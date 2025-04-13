去年宣示AI時代到 蘇姿丰4/15台大續談如何轉型AI領導者
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰去年6月以「高效能運算邁向AI時代」為題，擔任台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕主題演講者。她今年則將於4月15日出席台大椰林講座，演講題目為「AMD轉型AI領導者」。
據台大活動官網指出，蘇姿丰演講僅開放台大教職員生參加，開放名額500人。活動安排主題對談和提問交流，並將致贈講座和進行現場大合照。
AMD近年積極搶攻AI人工智慧市場，MI325X繪圖處理器（GPU）已在2024年第4季量產，MI350系列產品預計提早於2025年中開始出貨，於2026年發表MI400。
AMD不僅一年推進一世代加速器產品，並採取中央處理器（CPU）與GPU並進，且在軟體生態以開放式策略，拉攏開源社群與客戶同優化，以提升AI領域市占率。
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