印度市場 固網寬頻下一個藍海

印度人口超過14億，是全球人口最多的市場，惟截至去年11月底，印度固網寬頻用戶滲透率僅11%，後續成長態勢可期，成為全球網通業與富豪們積極鎖定的新藍海市場。

專家認為，僅靠光纖等固定網路無法快速縮小印度數位落差，5G FWA、低軌衛星等新傳輸技術則可憑藉快速布建及低成本優勢，推升寬頻滲透率。

研究機構Counterpoint Research認為，2024年底印度約有500萬5G FWA用戶，預估2025年將倍增至1,000萬戶，2027年將提升至3,000萬戶，等於一年淨增1,000萬用戶。

亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）擁有印度最大電信業者Reliance Jio。安巴尼去年曾說，Reliance Jio推出的JioAirFiber（透過5G FWA提供高速寬頻服務），每30天要增加100萬用戶目標，最終要拿下1億家庭寬頻客戶。