145%關稅引爆中國製造末日？客戶逼撤陸「1％產能都不能留」電子業台商血淚告白

摘要 1.川普對中大幅加徵對等關稅後，美國客戶要求台商零組件100%撤出中國，連難轉移的連接器等產能也被迫外移；泰國、越南工廠急補產能，供應鏈正加速移轉。 2.微軟、HP等品牌要求台商在地採購，全面裂解中國製造優勢，美國「去中化」進入最後推進期。

川普用145％關稅重擊中國，進而引發的，將可能是新一波中國製造的大崩解。

「川普對中國再加50％關稅的那天，美國客戶很強硬的說，我們幫它代工的零組件，必須要100％移出中國，沒有藉口！」這是4月9日當天，一家連接器廠主管，在電話另一頭，口氣急促地向商周透露的最新動態。

這家公司產品之一，是AI伺服器的連接器，工廠多數位於中國。6年前，中美貿易戰爆發，儘管它被要求從中國轉移產能，「不過，客戶是軟性勸說，我們就意思意思，把1、2成產能的移到越南，其實超過8成還在中國。」他說。

過去幾年，包括電子5哥在內的組裝廠、電源廠、鍵盤廠、電池廠、聲學廠，都將至少3成產能，從中國移出到越南、泰國、印度，興建第2生產基地。

然而，像連接器、印刷電路板、金屬機殼，這些污染性高、製造流程複雜的零組件，由於移動不易，導致業者迄今仍有8到9成的產能，仍留在中國。

上禮拜，川普宣布對越南課徵46％的對等關稅後，一度讓越南的電子業陷入愁雲慘霧，「結果到了這個禮拜，川普把中國的關稅拉到125％（後增至145％），越南就由黑翻紅，客戶開始急著要我們，趕快搬（中國）產能。」該名連接器廠主管說。

100％在地製造裂解「中國製造」

中國電子業恐爆另一波大遷徙

這不是單一個案，鏡頭轉到泰國。

「今天早上，客戶才剛到我們的工廠就說，明年開始，我們必須在泰國採購所有的零組件，不能再從中國進口，」一家台灣組裝業的泰國廠長向我們表示。

這位廠長感嘆，4月10日清晨，川普大轉彎、宣布對等關稅延後90天，霎時間讓自家工廠的產能利用率，從一天前的2成不到、一天後馬上回升到100％，氣都還來不及喘一口，想不到美國品牌客戶一上門，又給他另一場震撼。

「這次的對等關稅，會引發中國電子業另一波大遷徙，」他預測，「那些之前還在觀望、對搬廠很被動的業者，未來，一定會被客戶要求加速搬廠！」

最快在明年，英業達、廣達在泰國組裝一台筆電或伺服器，當中的連接器、印刷電路板、金屬機殼、電源供應器，他們將全數在泰國採購，「不像之前，很多大大小小的零組件，都還是從中國進口（到泰國）。」一名電子業主管說。

台商陸商若不想失去訂單就遷廠

微軟、惠普等大廠皆加入戰局

據悉，目前包括微軟（Microsoft）、惠普（HP）等品牌，都對供應商下達必須100％在地製造、在地採購的命令。其中，微軟是去年全球採購最多AI伺服器的企業，而惠普則是全球第二大筆電品牌、第三大伺服器品牌商。

一名業者告訴我們，對等關稅的風波，引爆美國與中國不斷「彼此傷害」、發動報復性加稅，從互課34％到現在已衝破100％的關稅，這些在在讓美商認為，未來，美中衝突只會不斷升溫，其後伴隨的商業風險，只會增加不會減少。

而這，將可能進一步裂解「中國製造」。以泰國與越南已逐漸形成的筆電、伺服器聚落為例，未來，將有更多想爭取、或不想失去微軟、惠普訂單的電子業者，不論台商還是陸商，都會選擇把自家在中國的產線，大舉搬遷到泰國與越南。

不僅如此，蘋果（Apple）也將加入戰局，而印度就是重要現場。

近期不少業界人士猜測，由於iPhone手機迄今有超過8成在中國組裝，僅2成在印度，並且印度生產的iPhone，又以入門款、前一世代的機種為主，當前的政經局勢，蘋果勢必大力要求其代工廠鴻海，將更多的高階機種移往印度。

面對中國、美國不斷互丟關稅「核彈」，台灣企業必須認清一個大格局是：川普的最大敵人，始終都是中國。

台經院分析師邱昰芳指出，川普的關稅政策再怎麼調整，中國永遠會是最大的目標，「當年如果沒有從中國搬家、轉移產能的企業，現在就是重災區。」

換言之，對等關稅，並沒有影響「多元布局、分散製造」的趨勢。邱昰芳說，回頭來看，不少台商就是因為之前已分散產能，「現在，雖然有對等關稅，但他們還是有稅率相對低的廠區可以調度，代表大家這些年的布局，沒有白費。」

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《原文145%關稅引爆中國製造末日？客戶逼撤中「1％產能都不能留」電子業台商血淚告白》