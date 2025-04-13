聽新聞
0:00 / 0:00
中國大陸 iPhone 產線停工？ 供應鏈未見異狀營運正常
市場傳出，iPhone中國大陸組裝廠在4月9日就已經停工？經向相關供應鏈查證之後，目前中國大陸產線並未停工，該消息純屬誤傳。
陸系分析師指出，在中國大陸負責組裝美國iPhone機型的產線，在4月9日已停止生產，目前尚未有恢復生產的訊息。不過，相關供應鏈廠商表示，經過向大陸供應鏈詢問之後，目前大陸產線並未停工。
法人表示，iPhone在中國大陸兩大組裝廠為鴻海（2317）與立訊，隨著大客戶蘋果的iPhone、MacBook、iPad等產品線被美國暫時豁免課徵關稅，主力供應商鴻海受惠最大。
另外，鴻海印度廠因為急單效應，近期也趕著製造iPhone並出貨到美國，鴻海身為印度iPhone最大製造商，也可望從印度製造的iPhone受益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言