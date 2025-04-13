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中國大陸 iPhone 產線停工？ 供應鏈未見異狀營運正常

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
iPhone示意圖。美聯社
iPhone示意圖。美聯社

市場傳出，iPhone中國大陸組裝廠在4月9日就已經停工？經向相關供應鏈查證之後，目前中國大陸產線並未停工，該消息純屬誤傳。

陸系分析師指出，在中國大陸負責組裝美國iPhone機型的產線，在4月9日已停止生產，目前尚未有恢復生產的訊息。不過，相關供應鏈廠商表示，經過向大陸供應鏈詢問之後，目前大陸產線並未停工。

法人表示，iPhone在中國大陸兩大組裝廠為鴻海（2317）與立訊，隨著大客戶蘋果的iPhone、MacBook、iPad等產品線被美國暫時豁免課徵關稅，主力供應商鴻海受惠最大。

另外，鴻海印度廠因為急單效應，近期也趕著製造iPhone並出貨到美國，鴻海身為印度iPhone最大製造商，也可望從印度製造的iPhone受益。

iPhone 鴻海

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