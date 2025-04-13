資安產值明年拚千億 電信三雄、台達電等資安大會秀成果

亞洲最大的台灣資安大會即將登場，電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）及旗下子公司，宏碁（2353）集團的安碁資訊（6690），網通大廠合勤控（3704）集團，資訊服務業者精誠（6214）、凌群（2453）、零壹（3029）積極參展，要搶進國際市場。

2026年台灣資安產值將突破千億，資安產業鏈後續營運表現受矚目。Cybersec 2025台灣資安大會將自15至17日舉行，今年以「TEAM CYBERSECURITY」為主題，強調每一個人、企業、組織都是數位安全一環，吸引全球400家資安廠商參展，規模歷年最大，可望吸引2萬人參觀。

除微軟、Google參加，電信三雄旗下子公司、台達電、晶睿、合勤控、宏碁旗下安碁資訊，精誠、凌群、零壹等，資安、資訊服務、電信及科技公司搶進參展。

亞洲最大台灣資安大會登場

2024年台灣資安產業產值約817億元，數發部積極攜手台灣資安產業搶進國際市場，從半導體資安、國防供應鏈資安、後量子密碼、資安產業國際輸出等四大策略，要推動台灣資安產業在2026年突破千億元大關。

看準資安市場潛力與商機，電信三雄積極布局資安，中華電信旗下中華資安（已登錄興櫃，近期送件申請轉上市），遠傳旗下數聯資安，台灣大投資的萬里雲，都將參加資安大會。

中華電信將強打DDoS防護、企業防駭守門員、先進網路防禦系統、區塊鏈應用、零信任網路系統等，中華資安主推資安威脅偵測管理、紅隊演練、資安眼、資安弱點通報平台、先進資安威脅防護系統。

宏碁集團旗下安碁資訊、宏碁資訊也將秀出資安實力。台達電將以資安工程導向產品，確保供應控制系統及關鍵基礎設施的資安；安防大廠晶睿則強打VSS（智能影像監控系統）。

合勤控旗下兆勤科技、黑貓資訊及勤晁科技聯合展出，合勤控已幫助全球超過100萬家客戶建立全方位防禦，兆勤科技是提供結合資安、AI和雲端網管的商用網路解決方案品牌，黑貓資訊則是合勤資安團隊獨立成立，打造一站式資安顧問及託管服務，勤晁科技則提供特（軍）規等級跨域網路及密碼資安解決方案。

資訊服務及雲端服務業的精誠、凌群、零壹、伊雲谷也大動作參展，精誠旗下資安子公司眾多，強打「全域聯防」策略，打造零信任架構、DevSecOps安全開發運維、供應鏈資安、AI資安。