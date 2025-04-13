資安重要性大增 掀投資熱潮

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

AI技術快速發展，駭客也「AI化」，攻擊更加猖獗，加上各行各業都離不開雲端，資安更是重中之重，今年以來全球掀起資安投資熱潮，Google母公司Alphabet以320億美元收購雲端資安Win，中華電信（2412）擴大資安布局，旗下中華資安投資奧義智慧，都凸顯「AI」及「雲端」成為駭客與資安團隊鬥智兩大關鍵。

近期全球四大CSP（雲端服務供應商）積極推動業務同時，雲端安全也愈顯重要，這也讓自2020年才成立的雲端資安公司Win身價暴漲，Win主要業務是提供亞馬遜集團AWS、微軟Azure等CSP業者資安解決方案。

Google近年擴大資安布局，2022年以5億美元買下以色列資安業者Siemplify，並以54億美元買下資安業者Mandiant，今年Google母公司Alphabet以320億美元收購Win，是第三度收購資安公司，更創下Alphabet史上最高收購天價。

除了國際資安併購案頻傳，中華電信也持續擴大資安布局，除獨立成立子公司中華資安國際，中華資安近期更宣布以6,500萬元入股奧義智慧母公司賽博創新科技，中華資安是全台最大資安服務公司，奧義智慧是AI資安原廠，除整合雙方技術、產品及團隊，更共組台灣資安國家隊，搶進國際資安市場。

中華電信 資安 雲端服務

延伸閱讀

中華電信首季攔下逾35億次有害連線 打造AI資安生態圈

扯！教師請假必須在學校 網路資安限制讓新竹老師困擾

馬偕醫院遭駭客攻擊證實為中國駭客出手 台灣發布通緝

新光金控資安保證 通過 ISO/IEC 27001：2022國際驗證

相關新聞

資安產值明年拚千億 電信三雄、台達電等資安大會秀成果

亞洲最大的台灣資安大會即將登場，電信三雄中華電信、台灣大、遠傳及旗下子公司，宏碁集團的安碁資訊，網通大廠合勤控集團，資訊...

Touch Taiwan 2025 16日開展 攤位規模較去年成長10%

顯示產業的年度盛會Touch Taiwan 2025系列展將於16日至18日盛大開展。今年展覽全面升級，聚焦電子紙應用、...

資安重要性大增 掀投資熱潮

AI技術快速發展，駭客也「AI化」，攻擊更加猖獗，加上各行各業都離不開雲端，資安更是重中之重，今年以來全球掀起資安投資熱...

美中關稅戰！大陸調整半導體原產地規則 專家：台廠有望迎轉單

中國半導體行業協會昨天發布緊急通知，調整半導體產品原產地認定規則，建議相關企業未來進口半導體產品時，以交付製造（Tape...

對等關稅台股劇烈震盪 市場關注台積電17日法說會

美國對等關稅掀起金融市場巨浪，美股結束激烈震盪1週走勢，台股本週也經歷史上最大收盤漲、跌點的劇烈變化。展望後市，投顧認為...

好消息！台積電中科二期將交地 建廠、公共工程時程曝

攸關台積電先進製程設廠的中科台中二期擴建案，傳出好消息！中科管理局證實，興農球場已公告將於4月30日結束營業，中科二期園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。