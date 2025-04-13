資安重要性大增 掀投資熱潮

AI技術快速發展，駭客也「AI化」，攻擊更加猖獗，加上各行各業都離不開雲端，資安更是重中之重，今年以來全球掀起資安投資熱潮，Google母公司Alphabet以320億美元收購雲端資安Win，中華電信（2412）擴大資安布局，旗下中華資安投資奧義智慧，都凸顯「AI」及「雲端」成為駭客與資安團隊鬥智兩大關鍵。

近期全球四大CSP（雲端服務供應商）積極推動業務同時，雲端安全也愈顯重要，這也讓自2020年才成立的雲端資安公司Win身價暴漲，Win主要業務是提供亞馬遜集團AWS、微軟Azure等CSP業者資安解決方案。

Google近年擴大資安布局，2022年以5億美元買下以色列資安業者Siemplify，並以54億美元買下資安業者Mandiant，今年Google母公司Alphabet以320億美元收購Win，是第三度收購資安公司，更創下Alphabet史上最高收購天價。

除了國際資安併購案頻傳，中華電信也持續擴大資安布局，除獨立成立子公司中華資安國際，中華資安近期更宣布以6,500萬元入股奧義智慧母公司賽博創新科技，中華資安是全台最大資安服務公司，奧義智慧是AI資安原廠，除整合雙方技術、產品及團隊，更共組台灣資安國家隊，搶進國際資安市場。