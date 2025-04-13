聽新聞
0:00 / 0:00

Touch Taiwan 2025 16日開展 攤位規模較去年成長10%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

顯示產業的年度盛會Touch Taiwan 2025系列展將於16日至18日盛大開展。今年展覽全面升級，聚焦電子紙應用、PLP封裝技術及AI應用，展現產業最新脈動。

2025年以「Forward Together」為主軸，串聯三大品牌展覽「智慧顯示展」、「智慧製造展」及「電子生產製造設備展」，集結日、美、法等十國家328家指標廠商，共使用920個攤位，攤位規模較去年成長10%。

今年首度打造「電子紙專區」，集結全球電子紙產業上中下游供應鏈，完整呈現電子紙技術最新技術、應用與解決方案。

展區匯聚包括元太科技（8069）等39家全球指標性電子紙生態圈夥伴，來自TFT背板、電子紙模組、零售系統整合、大尺寸看板整合、IC設計等業者，完整展現多元創新技術，帶來低碳、節能的電子紙解決方案。

2025「電子紙專區」，將是全球電子紙產業鏈交流合作的重要平台，帶領產業邁向智慧永續新時代。

因應全球朝向智慧與永續發展的趨勢，展期第二天特別舉辦「2025電子紙產業生態發展論壇」，由電子紙產業聯盟與台灣顯示器產業聯合總會聯合主辦。

永續

延伸閱讀

Touch Taiwan 4月16日登場 聚焦電子紙、PLP面板級封裝兩大專區

群創勇奪Touch Taiwan卓越技術與場域智慧應用三大殊榮

Touch Taiwan 2025系列展聚焦電子紙、PLP面板級封裝 16日登場

元太打造首款寬溫全彩電子紙 E Ink Marquee™下周首度亮相

相關新聞

資安產值明年拚千億 電信三雄、台達電等資安大會秀成果

亞洲最大的台灣資安大會即將登場，電信三雄中華電信、台灣大、遠傳及旗下子公司，宏碁集團的安碁資訊，網通大廠合勤控集團，資訊...

Touch Taiwan 2025 16日開展 攤位規模較去年成長10%

顯示產業的年度盛會Touch Taiwan 2025系列展將於16日至18日盛大開展。今年展覽全面升級，聚焦電子紙應用、...

資安重要性大增 掀投資熱潮

AI技術快速發展，駭客也「AI化」，攻擊更加猖獗，加上各行各業都離不開雲端，資安更是重中之重，今年以來全球掀起資安投資熱...

美中關稅戰！大陸調整半導體原產地規則 專家：台廠有望迎轉單

中國半導體行業協會昨天發布緊急通知，調整半導體產品原產地認定規則，建議相關企業未來進口半導體產品時，以交付製造（Tape...

對等關稅台股劇烈震盪 市場關注台積電17日法說會

美國對等關稅掀起金融市場巨浪，美股結束激烈震盪1週走勢，台股本週也經歷史上最大收盤漲、跌點的劇烈變化。展望後市，投顧認為...

好消息！台積電中科二期將交地 建廠、公共工程時程曝

攸關台積電先進製程設廠的中科台中二期擴建案，傳出好消息！中科管理局證實，興農球場已公告將於4月30日結束營業，中科二期園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。