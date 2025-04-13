Touch Taiwan 2025 16日開展 攤位規模較去年成長10%

顯示產業的年度盛會Touch Taiwan 2025系列展將於16日至18日盛大開展。今年展覽全面升級，聚焦電子紙應用、PLP封裝技術及AI應用，展現產業最新脈動。

2025年以「Forward Together」為主軸，串聯三大品牌展覽「智慧顯示展」、「智慧製造展」及「電子生產製造設備展」，集結日、美、法等十國家328家指標廠商，共使用920個攤位，攤位規模較去年成長10%。

今年首度打造「電子紙專區」，集結全球電子紙產業上中下游供應鏈，完整呈現電子紙技術最新技術、應用與解決方案。

展區匯聚包括元太科技（8069）等39家全球指標性電子紙生態圈夥伴，來自TFT背板、電子紙模組、零售系統整合、大尺寸看板整合、IC設計等業者，完整展現多元創新技術，帶來低碳、節能的電子紙解決方案。

2025「電子紙專區」，將是全球電子紙產業鏈交流合作的重要平台，帶領產業邁向智慧永續新時代。

因應全球朝向智慧與永續發展的趨勢，展期第二天特別舉辦「2025電子紙產業生態發展論壇」，由電子紙產業聯盟與台灣顯示器產業聯合總會聯合主辦。