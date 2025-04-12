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美中關稅戰！大陸調整半導體原產地規則 專家：台廠有望迎轉單

中央社／ 台北12日電
大陸半導體行業協會昨天發布緊急通知，調整半導體產品原產地認定規則，建議相關企業未來進口半導體產品時，以交付製造（Tape-Out）的地點為原產地。 路透
大陸半導體行業協會昨天發布緊急通知，調整半導體產品原產地認定規則，建議相關企業未來進口半導體產品時，以交付製造（Tape-Out）的地點為原產地。 路透

中國半導體行業協會昨天發布緊急通知，調整半導體產品原產地認定規則，建議相關企業未來進口半導體產品時，以交付製造（Tape-Out）的地點為原產地。台經院產經資料庫總監劉佩真分析，此舉將會影響美系半導體大廠，台廠有望迎來轉單效應。

所謂原產地交付製造，又稱「下線」，中國稱為「流片」，是指將晶片設計送交晶圓代工廠生產的過程；此份通知建議相關半導體企業，積體電路無論已封裝或未封裝，進口報關時原產地，以「晶圓流片工廠所在地」為準進行申報。通知並未提及美中關稅戰，但市場普遍認為，規則變更與關稅戰有關。

台經院產經資料庫總監劉佩真向中央社記者表示，中國大陸這項新規定，對原產地在美國的英特爾IDM（整合元件製造商）廠以及CPU（中央處理器）廠、美系IC類比大廠TI（德州儀器）、ADI（亞德諾）較有影響，未來委由台廠生產機會大；而合作廠商委託晶圓代工，本就以台廠業者為主。

另外，像輝達（NVIDIA）、超微（AMD）這類本就以台廠為主要代工夥伴的企業，影響相對有限。

劉佩真認為，中國本土企業可能因此減少採購美系晶片，若自己能供應，仍會優先以自家廠商為主。

至於南韓也有機會迎轉單，劉佩真分析，南韓強項在記憶體領域，台灣的IC設計製造為強項，難以取代，合作廠商在晶圓代工方面仍會以台灣為主。

半導體 晶圓代工廠 超微 輝達

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