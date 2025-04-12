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好消息！台積電中科二期將交地 建廠、公共工程時程曝

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
逾200名興農球場會員權益促進會成員，為球證補償問題，今在中科管理局拉白布條抗議。記者趙容萱／攝影
逾200名興農球場會員權益促進會成員，為球證補償問題，今在中科管理局拉白布條抗議。記者趙容萱／攝影

攸關台積電先進製程設廠的中科台中二期擴建案，傳出好消息！中科管理局證實，興農球場已公告將於4月30日結束營業，中科二期園區擴建案預計6月底前完成土地點交，第3季公共工程與台積電建廠可同步進行。

中科台中二期園區開發面積89公頃，其中，興農高爾夫球場占67公頃，約占整體開發面積76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得費用預算約237億元。

台積電中科二期園區建廠案，在確定高雄擴增2奈米產能後，改切入1.4奈米，且編定為晶圓第25廠，規畫興建四座1.4奈米廠，首座廠預計趕在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年正式量產。

中科台中園區擴建二期計畫因「卡」在最大地主興農球場與會員的球證補償問題，經多次談判破局，致用地遲遲未能點交，中科原訂第一季交地的承諾因此跳票，興農公司與會員自救會也進入司法訴訟程序。

不過，儘管中科管理局交地時程被迫展延，但相關行政作業程序仍依法持續進行。其中，台中園區擴建二期計畫面積89.75公頃（包含興農球場68公頃）用地取得法定程序已全部完成，計畫範圍土地均已移轉為國有。

如今，隨著興農高球場預計4月底結束營業，中科管理局預計6月底前即可完成點交；台積電也在上個月向中科管理局提出「租地計畫簡報」，等同已啟動租地程序。

逾200名興農球場會員權益促進會成員日前為球證補償問題，在台積電中科15A廠前方抗議。圖／本報資料畫面
逾200名興農球場會員權益促進會成員日前為球證補償問題，在台積電中科15A廠前方抗議。圖／本報資料畫面
逾200名興農球場會員權益促進會成員日前為球證補償問題，到中科管理局拉白布條抗議。圖／本報資料畫面
逾200名興農球場會員權益促進會成員日前為球證補償問題，到中科管理局拉白布條抗議。圖／本報資料畫面

中科 台積電

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