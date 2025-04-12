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對等關稅台股劇烈震盪 市場關注台積電17日法說會

中央社／ 台北12日電
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

美國對等關稅掀起金融市場巨浪，美股結束激烈震盪1週走勢，台股本週也經歷史上最大收盤漲、跌點的劇烈變化。展望後市，投顧認為，台積電17日法說會釋出的訊息將是短期觀察指標，牽動台股是否能延續反彈行情，不過對等關稅只是暫緩而非解除，大盤走勢仍須保守看待。

美股方面，投資人期望市場已消化有關貿易衝突的最壞情況下，美股11日收紅，結束激烈震盪的一週走勢。

道瓊工業指數終場上漲619.05點，或1.56%，收在40212.71點；標準普爾500指數上漲95.31點，或1.81%，收在5363.36點；以科技股為主的那斯達克指數上漲337.15點，或2.06%，收在16724.46點；費城半導體指數上漲97.61點，或2.51%，收在3990.9點。

國安基金日前宣布進場，啟動第9度護盤任務，台股11日漲528.74點，收在19528.77點，成交值新台幣5141.08億元；三大法人合計買超326.47億元，其中自營商賣超86.27億元，投信買超107.57億元，外資及陸資買超305.17億元。

凱基投顧表示，國安基金進場護盤，11日點火電子權值股，大盤不畏國際股市下跌，走勢開低走高，在亞股中表現最強；目前國際股市走勢仍受川普對等關稅戰動向所影響，短期內台股波動性仍大。

永豐投顧指出，美國與重要國家的協商尚未開始，仍有變數，再者大盤趨勢已經彎曲向下，建議保守看待。

台股 國安基金

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