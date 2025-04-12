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國巨併購受阻 聚焦三話題 關注公司治理、技術外流、合併綜效

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨（2327）今年2月宣布以每股4,300日圓公開收購日商芝浦電子（Shibaura Electronics），近期遇上競爭對手，同為日商的美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）突然宣布以每股4,500日圓收購芝浦電子股票，拉高整體併購規模上看675億日圓（約新台幣153億元）。

分析師指出，這件併購案可以關注三大關鍵點，包括公司治理、技術外流及合併綜效。

國巨併購芝浦電子三關鍵 圖／經濟日報提供
國巨併購芝浦電子三關鍵 圖／經濟日報提供

芝浦電子董事會幾乎在美蓓亞三美宣布收購的同時，就公開表態支持來自日本本土企業的收購規劃，明確拒絕國巨先前提出的方案。分析師進一步說，芝浦電子不給國巨任何修改條件或溝通的機會，就選擇擁抱「白衣騎士」，也引發對公司決策程序的質疑。

分析師強調，好的併購案，有三大值得深思的關鍵點。首先是公司治理改革部分，過去日本企業管理團隊普遍持股比例極低，常被詬病決策方向與股東利益脫鉤，但台灣法規要求董監事需持有一定比例股份，經營者須以維護全體股東權益為優先。

其次在企業的技術機密上，美蓓亞三美社長貝沼久將收購芝浦電子定調為「保護日本的技術」和「守住國力」，避免關鍵技術外流至外企業。但分析師也直言，不管是民間經濟或政府機關間，台日交流緊密，以台積電為例，更是日本政府大力支持並以資金贊助，在九州熊本興建晶圓廠，強化日本半導體供應鏈。美蓓亞將長期合作的台灣企業視為潛在技術外流風險，這項說法缺乏說服力，更可能對雙邊產業互信的基礎造成傷害。

併購案重視的是企業綜效，芝浦電子目前業務集中日本國內市場、約占六成，亞洲地區三成，歐美市場占比約6%，技術可能有優勢，但全球市場拓展顯然還有極大的成長空間。分析師認為，日本企業過去常見的模式就是技術領先，但全球布局與客戶服務關係相對不足，反而是台商反應快速、擅長全球運營，積極爭取國際市場。

分析師認為，國巨目前是全球化企業，產品與市場布局完整，國巨收購也是基於芝浦電子技術與公司彼此有綜效，也能將優質產品推向國際市場，美蓓亞三美收購雖維持「日本國家隊」，但是否能帶來與國巨同等的全球化綜效，更是市場關注的重點。

分析師 半導體 日本

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