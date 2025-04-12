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世芯私募籌資31億 董座關建英不續任

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯（3661）宣布辦理私募，上限1,500張，以昨（11）日股價2,125元計算，私募金額31.875億元，惟目前尚無已洽定的應募人。同時，世芯今年將進行董事改選，剛出爐的董事候選人名單中並未列入現任董座關建英，代表董事長在改選後即將換人，外界推測由總經理沈翔霖升任董座暨總座的機率高。

世芯既有七席董事中，包括關建英、沈翔霖、財務長王德善，以及張國威，獨立董事則有洪茂蔚、江善頌與莊彬甫。這次改選七名董事，候選人包括關建英以外的三名現任董事，獨立董事候選人則有國泰世華銀行董事長郭明鑑，台積電前先進封裝業務開發處處長鄒覺倫、新加坡政府投資公司前董事總經理田至元，以及茂力科技系統公司執行副總裁暨法務長曾馨嫻。

針對私募案，世芯指出，應募對象需符合證交法及金管會相關規定的特定人，以策略性投資人為限。考量長期經營與業務發展需要，將選擇對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於該公司擴大業務市場、強化客戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同其經營理念的策略性投資人。

台積電 投資人 財務

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