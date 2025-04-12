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世界先進：短期急單報到 2025年展望須等情況明朗再評估

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
世界先進董事長方略。記者簡永祥／攝影
世界先進董事長方略。記者簡永祥／攝影

美中關稅大戰開打，成熟製程晶圓代工廠世界先進（5347）董事長方略昨（11）日表示，近期有客戶擔心關稅變數而下急單，但關稅大戰尚未結束，對全球經濟產生影響，須待關稅議題塵埃落地後，再回頭進行預測，今年全年展望必須重新檢視，現在「靜觀其變」。

方略觀察美中對峙，認為如果無法和平處理，不但可能讓美中兩大經濟體受傷害，更可能引發需求消退潮，對全球經濟產生嚴重衝擊。他指出，美國總統川普宣布對等關稅，看來本想藉此解決貿易逆差、帶動工作回流、改善國債問題，但因為細節不清楚，甚至可能川普也不知道要達成的目標，關稅尚未結束前難以預測全球經濟景氣。

世界先進董座方略談話重點 圖／經濟日報提供
世界先進董座方略談話重點 圖／經濟日報提供

方略指出，川普拋出高稅率後，雖然半導體晶片不在課稅範圍內，後來又暫緩90天，但因為政策轉變可能性仍在，讓相關的景氣和半導體產業預測都更加困難。在暫緩對等關稅90天期間，各家廠商作法不同，有的廠商趁空窗期盡量出貨銷往美國，也有廠商憂心囤積庫存，但關稅就是負面影響，勢必衝擊經濟。

方略觀察，目前中國大陸成熟製程還在殺價競爭，但世界先進不會做不合理的殺價競爭，他也認為非陸系客戶對惡性競爭是否是能長久持續其實有不信任感，客戶也因此更願意轉單大陸以外廠商生產。世界先進雖然失去部分陸系訂單客戶，但也受惠廠商轉單效應，成為其他客戶長期信賴的夥伴。

方略先前提到對2025年半導體景氣看法，他認為庫存恢復健康，預期2025年可溫和成長。不過關稅大戰讓很多預測都不能算數，現階段難以精準預測趨勢發展。

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