美國建廠 世界先進：不會考慮

美國祭出對等關稅策略促使伺服器代工業者加速前進美國，晶圓代工廠世界先進（5347）董事長暨策略長方略則表示，不會考慮美國建廠，目前新加坡投資12吋廠近2,000億元，仍在加速蓋廠，不會因為關稅影響既定的投資計畫大方向。

方略日前在法說會上提及海外布局，當時強調公司12吋投資方式不變，持續研發投入具競爭力技術也不變，產能擴充也不會考慮去美國設廠。

外界關注IDM需求，方略昨天重申，12吋進度配合客戶安全與承諾，目前和恩智浦（NXP）合資的旗下12吋新加坡新廠VSMC按照進度建設，進度略為超前，按照原先計畫可望於2026年下半年開始產出，2027年量產。

他說，關稅議題在短期內要持續觀察，短期內要有重大決定比較難，但他指出，「什麼大風大浪都經歷過」，會靜觀其變，世界先進產品直接輸美比率不到1%，因半導體需要配合供應鏈，直接出口量很少。

世界先進先前表示，2025年持續提供長期穩定成熟製程產能，資本支出600-700億元，超過九成用於新加坡12吋廠VSMC，其他用於其他廠區。

VSMC首座晶圓廠去年已動工興建，預計於2027年開始量產，在首座晶圓廠成功量產後，依據世界先進公司及恩智浦半導體說明，將考量未來業務發展，評估建造第二座晶圓廠。2029年晶圓廠月產能預計將達55,000片12吋晶圓，創造約1,500個工作機會，帶動上下游相關產業鏈發展，為新加坡及全球半導體生態系統作出貢獻。