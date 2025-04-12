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聯發科展望2029：數據中心市場規模將逾32兆

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
聯發科總經理暨營運長陳冠州在開發者大會（MDDC 2025）上，提出未來AI發展四大趨勢。記者簡永祥／翻攝
聯發科總經理暨營運長陳冠州在開發者大會（MDDC 2025）上，提出未來AI發展四大趨勢。記者簡永祥／翻攝

聯發科昨日在深圳舉辦天璣開發者大會（MDDC 2025），聚焦AI（人工智慧）技術和產業變革趨勢，聯發科總經理暨營運長陳冠州表示，「這一年AI發展很快，預計二○二九年數據中心投資規模將超過一兆美元（約台幣卅二兆），相當於台灣高鐵總投資三分之一的金額。」

陳冠州強調，AI處理器已化形成各項產品中的智能體，除了手機之外，還包括人型機器人、冰箱、家電、汽車，可說是百工百業、百花齊放。

他比喻，AI像是大腦，會愈來愈聰明，以前大語言模型才能做的事，現在只要五十億或七十億個參數就能做到，這也代表GAI（生成式AI）會被部署到所有端側，各項應用會更快、更容易，他以手機為例，「手機慢慢有GAI能力，也會滲透到手機各式應用，到二○二八年，百分之七十至八十的手機，都會具有某種程度AI的能力。」

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