台積電中科1.4奈米建廠有好消息！中科管理局宣布第3季交地

攸關台積電（2330）最先進製程根留台灣的中科1.4奈米建廠計畫終於有好消息！興農球場已公告將於4月30日結束營業。中科管理局11日宣布，中科二期園區擴建案預計6月底前完成土地點交，第3季公共工程與台積電建廠可同步進行。

台積電設備供應鏈透露，台積電通知的建廠時程，原本訂在今年5月，如今中科管理局宣布，約延後一個季度交地建廠，對台積電而言，可透過趕工方式加速建廠，不是問題。

台積電中科二期園區建廠計畫，在確定高雄擴增2奈米產能後，決改切入1.4奈米，且編定為晶圓第25廠（Fab 25），規劃興建四座1.4奈米廠，首座廠（P1）預計趕在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年正式量產。

值得注意的是，1.4奈米極紫外光（EUV）微影設備每台售價高達60億至100億元，非常昂貴，初估一座1.4奈米廠的投資金額將超過3,000億元以上，未來中科規劃四座1.4奈米廠，合計總投資金額可能達到1.2兆至1.5兆元。

另一方面，台積電在1.4奈米製程推進獲得重大突破，近期已通知供應商備妥1.4奈米所需設備，預定今年先進新竹寶山第二廠裝設試產線（Mini-line）。

據了解，台積電原訂採用2奈米製程的寶山晶圓20廠，其中三廠和四廠將改為1.4奈米製程。而中科1.4奈米初步規劃四座廠房，未來將與寶山的二座1.4奈廠，成為台積電全球最先進製程的生產基地，而高雄則是2奈米製程的製造基地。

台積電董事長魏哲家稍早與總統賴清德舉行記者會時，表示往後幾年還會有11個生產線要繼續投資。業界指出，台積電中科1.4奈米建廠順利推進，宣示台積電最先進製程根留台灣，極具指標意義。

中科台中二期園區擴建案，最大地主興農高爾夫球場與會員間的球證補償問題，幾經協調談判破局，中科管理局在上月中無奈宣布，原訂第1季交地給台積電建廠的規劃，被迫展延，興農公司與會員自救會也進入司法訴訟程序。

自救會長陳永豐重申，球證會員犧牲打球的地方，又要犧牲他們的權益，這非常不合理，未來會員一定誓死捍衛自己的權益。

不過，儘管中科管理局交地時程被迫展延，但相關行政作業程序仍依法持續進行。其中，台中園區擴建二期計畫面積89.75公頃（包含興農球場68公頃）用地取得法定程序已全部完成，計畫範圍土地均已移轉為國有。

興農公司也正式公告，將於4月30日結束營運，後續中科管理局將依協議價購契約與興農公司進行土地點交等作業，預計6月底前完成點交，第3季公共工程與廠商建廠可同步進行。