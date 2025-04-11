美暫緩高關稅 瑞昱：目前客戶訂單沒有大幅調整
美國對超過75國暫緩高額對等關稅90天，網通晶片廠瑞昱表示，目前客戶訂單並沒有大幅度調整，估計1週後情況應可趨於明朗。
受惠客戶因應關稅變數提前備貨，瑞昱第1季營運表現亮麗，季營收達新台幣350.22億元，創下單季歷史新高，年增36.68%。
瑞昱表示，原先估計第2季營運表現與第1季相較變化應不大，目前客戶訂單並沒有大幅度調整；不過，預期不同產地的客戶，對於美國關稅措施將會有不同的因應策略。
美國暫緩關稅90天是否持續帶來急單效應，瑞昱指出，客戶無法永無止境的拉貨，要考量未來銷售狀況，估計1週後情勢會趨於明朗。瑞昱也會依據客戶需求變化，調整下單投片。
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