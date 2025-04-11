鴻海永續獎登場！首度納入供應鏈夥伴 逾千件海內外報名

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）於11日舉行集團年度ESG盛事，「2025鴻海-富士康永續獎」頒獎典禮，來自集團全球各廠區的同仁們與供應鏈夥伴通過實體與線上的方式共同參與，今年總共頒發出88個獎項，肯定各子公司、事業群同仁在ESG領域上的努力。同時透過舉辦圓桌論壇的方式，回顧集團在永續發展方面取得成就與里程碑事件，並見證了永續發展領域取得突出貢獻的同仁與夥伴獲得殊榮的時刻。

鴻海科技集團劉揚偉董事長在致詞中，對所有入圍與獲獎的同仁們表示祝賀，「每一位入圍者都是永續事業的典範，感謝你們的付出與貢獻。」同時，預告今年是我們在ESG第一個長程目標完成的里程碑，「未來會訂定並且公布2026-2030年的第二階段目標。可以預期的是，這些目標將會更遠大、更具挑戰性，絕對需要我們每一位同仁一起齊心協力。」

輪值CEO楊秋瑾總經理致詞表示，「過去一年，集團在ESG領域表現亮眼，屢獲佳評，這背後離不開每位同仁的投入與創新。今年永續獎參與情況十分踴躍，競爭激烈，也展現我們在全球推動永續的實力與熱情。希望大家都能收穫好的結果，並透過今天的演講與論壇，激發更多行動與思考，讓永續成為我們每天的實踐與核心競爭力。」

永續獎自去年首屆舉辦以來即獲熱烈迴響，本屆規模與聲量全面升級。今年共吸引來自全球各地1,168件作品參賽，投稿量較去年成長四倍，競爭激烈。經組委會專業且嚴謹的評選，共有290件優秀作品入圍，最終88位獲獎者脫穎而出，獲獎者的案例展現了鴻海在永續實踐上的豐沛創意與行動力。此外，為強化對環境、社會、治理及推廣領域的重視，鼓勵持續創新，特別新增「環境特別獎」、「社會特別獎」、「治理特別獎」及「推廣特別獎」，盼藉此不遺漏閃耀的遺珠。

集團發言人巫俊毅副總經理表示，今年的獎項評選，我們發現到很多單位，已默默推動ESG很多年，卻沒有機會公開分享。透過這個獎項，讓永續推動辦公室發掘出更多Best Practice，並且讓集團同仁參考借鏡。

除了集團內部，鴻海-富士康永續獎更首次邀請供應商參賽並設立專屬獎項，希望把ESG理念，推廣到上下游供應鏈合作夥伴，今年活動同時邀請客戶、投資人、獨立董事與產業協會等共同參與。這不僅展現鴻海推動永續經營理念的開放態度與整合能力，也致力於推動各方協作攜手打造共融共進的永續生態圈。

11日的典禮中，設置圓桌論壇與主題演講，集結產業專家、學界意見領袖與永續實踐者，共同就ESG議題展開深度對話，各方觀點的碰撞激發了跨界思維，為企業永續發展注入更多啟發與能量。未來，鴻海將繼續踐行「永續經營=EPS+ESG」的經營理念，攜手全體同仁與產業鏈夥伴向更綠色、永續的未來邁進。