泰鼎99%員工泰國籍 宋干節慶祝活動打造幸福職場

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎(4927)今日表示,宋干節(俗稱潑水節)是泰國重要的新年節日,泰鼎深耕泰國超過20年,始終重視在地文化與員工情感連結,今年也舉辦2025泰鼎宋干節慶祝活動,邀請全體同仁一同迎接泰國新年。活動融合傳統和現代,包含祈福灑水、潑水狂歡、園遊會及不分性別的選美比賽,展現公司兼容傳統與創新的企業文化。公司99%員工都是泰國籍,管理團隊秉持以人為本的理念,致力於打造貼近員工需求的幸福職場。

泰鼎提到,今年活動在4月9日和4月10日,分別於一廠大廳和二廠四面佛廣場舉行。活動由祈求吉祥的供僧儀式揭開序幕,供僧隊伍自四面佛廣場綿延至工廠大門,展現泰國人虔誠守序的特質。隨後舉行浴佛儀式和灑水禮,眾人依序以淨水淋洗佛像,並向管理團隊輕灑芳香淨水,象徵公司和員工間雙向的關懷與祝福。

泰鼎提到,廣場周邊也搭設園遊會攤位,提供泰式甜點與趣味遊戲,現場洋溢節慶歡樂的氣氛。傍晚時分,第二屆選美比賽壓軸登場。此次比賽也開放所有員工報名,不限性別與年齡,鼓勵同仁自信展現,評選著重個人特質和臨場反應,並輔以員工投票選出獲勝者。在輕快的音樂下,多元性別的參賽者穿著泰國傳統服飾,依序走上伸展台展現魅力,充分呈現公司多元、平等、共融的精神。

泰鼎提到,公司99%員工都是泰國籍,管理團隊秉持以人為本的理念,致力於打造貼近員工需求的幸福職場。除了每年的宋干節慶典,平時更不定期舉辦慈善園遊會、安排盲人按摩服務、建立零距離的多元溝通管道,全方位照顧員工身心需求,與社區保持緊密互動。這些措施不僅打造了幸福職場,也響應了ESG員工福祉與社會共榮的目標。

在新年來臨之際,泰鼎提到,宋干節慶祝活動不只強化了員工歸屬感,讓員工與公司關係更為緊密。未來,公司也將保持初心,秉持「Good to you, Good to Apex」的共好精神,持續打造正向、有溫度的工作環境,與員工攜手邁向企業永續經營的未來。