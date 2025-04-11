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泰鼎99%員工泰國籍 宋干節慶祝活動打造幸福職場

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
泰鼎宋干節活動照片。圖：公司提供
泰鼎宋干節活動照片。圖：公司提供

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）今日表示，宋干節（俗稱潑水節）是泰國重要的新年節日，泰鼎深耕泰國超過20年，始終重視在地文化與員工情感連結，今年也舉辦2025泰鼎宋干節慶祝活動，邀請全體同仁一同迎接泰國新年。活動融合傳統和現代，包含祈福灑水、潑水狂歡、園遊會及不分性別的選美比賽，展現公司兼容傳統與創新的企業文化。公司99%員工都是泰國籍，管理團隊秉持以人為本的理念，致力於打造貼近員工需求的幸福職場

泰鼎提到，今年活動在4月9日和4月10日，分別於一廠大廳和二廠四面佛廣場舉行。活動由祈求吉祥的供僧儀式揭開序幕，供僧隊伍自四面佛廣場綿延至工廠大門，展現泰國人虔誠守序的特質。隨後舉行浴佛儀式和灑水禮，眾人依序以淨水淋洗佛像，並向管理團隊輕灑芳香淨水，象徵公司和員工間雙向的關懷與祝福。

泰鼎提到，廣場周邊也搭設園遊會攤位，提供泰式甜點與趣味遊戲，現場洋溢節慶歡樂的氣氛。傍晚時分，第二屆選美比賽壓軸登場。此次比賽也開放所有員工報名，不限性別與年齡，鼓勵同仁自信展現，評選著重個人特質和臨場反應，並輔以員工投票選出獲勝者。在輕快的音樂下，多元性別的參賽者穿著泰國傳統服飾，依序走上伸展台展現魅力，充分呈現公司多元、平等、共融的精神。

泰鼎提到，公司99%員工都是泰國籍，管理團隊秉持以人為本的理念，致力於打造貼近員工需求的幸福職場。除了每年的宋干節慶典，平時更不定期舉辦慈善園遊會、安排盲人按摩服務、建立零距離的多元溝通管道，全方位照顧員工身心需求，與社區保持緊密互動。這些措施不僅打造了幸福職場，也響應了ESG員工福祉與社會共榮的目標。

在新年來臨之際，泰鼎提到，宋干節慶祝活動不只強化了員工歸屬感，讓員工與公司關係更為緊密。未來，公司也將保持初心，秉持「Good to you, Good to Apex」的共好精神，持續打造正向、有溫度的工作環境，與員工攜手邁向企業永續經營的未來。

泰國 泰鼎 職場

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