AI 大浪引爆雲端商機 軟體代理商友環推2新品營運添柴火

生成式人工智慧 (GenAI) 的快速崛起，也推動企業大廠在「知識管理」方面的革新，深耕市場近十年的軟體代理商友環企業（Linktech），自從去年底獲得一站式企業流程管理平台「monday.com」的台灣官方代理權後，也積極將這套工作管理解決方案提供給旗下客戶，而隨著製造業客戶的雲服務需求暴增，團隊也將最新的monday CRM與dev 2大智慧協作及流程管理系統解方導入提供給客戶，並已獲國內上市電子代工大廠的採用，有望挹注營運表現升溫。

事實上，友環企業作為深耕國內軟體市場多年的代理商，其主要業務範圍涵蓋代理各種國外軟體、軟體教育訓練、軟體工程顧問、敏捷式專案訓練、系統整合及軟體代工等服務，而友環企業目前最主要的製造業客戶，則包含電子代工龍頭鴻海（2317）、以及有「AI最大贏家」之稱的緯創資通（3231）。而面對全球企業上雲需求持續暴增的情況，友環企業也逐步調整自身的產品佈局，並將自身的營運觸角拓展至企業級程式碼管理以及資訊安全領域。

現今企業工作的型態自疫情開始後，已發生了顯著的變化，也讓客戶開始思考該如何化解自身遇到的上雲需求，而友環企業透過提供monday CRM、dev雙核心產品，來協助客戶實現智能化資源分配與成本管控，讓企業專案進度更高效。友環工程師鄭昕哲也分享，客戶能夠運用這套CRM 數據整合解決方案，來確實整合分散的內部數據，並藉此來引導團隊做出決策，透過這個方式能夠有效地瞄準客群需求精準打擊。

友環企業技術總監許維珏作為專業DevSecOps顧問、敏捷式開發流程規劃專家、成功協助多家客戶導入DevSecOps相關產品，他分享，企業在面臨市場上繁雜的資訊時，即可透過Dev這個一站式開發管理平台，來提升透明度與協作效率，這也將為市場客戶帶來良好的競爭優勢。展望2025軟體市場的發展，友環強調，企業在面對過量、且混亂的工作流程，跨部門協作的商機仍然無可限量，樂觀看待整個市場未來的前景。