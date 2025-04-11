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國巨收購芝浦電子出現重大變化 引起公司治理、市場開放性爭議

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

台被動元件大廠國巨（2327）收購芝浦電子（Shibaura Electronics）一案，近日情勢出現重大變化。國巨於今年2月宣布以每股4,300日圓提出公開收購，引發市場關注，然而，10日日本企業美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）也宣布發起公開收購，形勢驟變。

總觀來看，美蓓亞三美提出的收購價格為每股4,500日圓，雖略高於國巨原先報價，但相對於當前股價的溢價幅度僅約7%。芝浦電子在昨日召開記者會，隨即表態支持美蓓亞三美的收購，並明確否決國巨先前提出的提案，芝浦方面未等待國巨修正條件，便迅速表態支持國內企業，引發外界對其治理程序與股東價值考量的質疑。

爭議亦蔓延至政治層面，美蓓亞三美社長貝沼由久於記者會上強調，此收購為「守護國力」並防止技術外流，然市場觀察人士指出，台灣與日本企業間早已有高度技術合作，台積電（2330）於熊本設廠即為具體例證，且獲得日本政府與產業界的全力支持，在此背景下，將台灣企業標示為潛在風險，可能損害台日產業互信與合作基礎。

市場觀察人士認為，此宗案件不僅涉及單一企業的併購，更能觀察日本公司治理改革的成效。多年來，日本政府致力推動公司治理改革，以提升企業的國際競爭力與吸引力。倘若最終以政治或非經濟因素作為主要判斷依據，恐將削弱國際投資人對日本資本市場的信心，進而影響其促進國際合作與深化市場開放的長期策略。

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