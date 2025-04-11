遠傳攜全球最大音訊串流平台 Spotify 推限時專享優惠

電信業攜手國際OTT服務熱潮持續延燒，遠傳（4904）從影音跨向音樂，11日宣布，攜手全球最大音訊串流平台Spotify推限時專享優惠，遠傳用戶首訂4個月免費。

遠傳表示，遠傳friDay影音連續四年穩居本土影音串流平台付費訂閱第一，而全球最大的音訊串流平台Spotify則在全球擁有6.75億用戶，服務遍及180個國家與地區。

遠傳指出，攜手Spotify，讓遠傳的娛樂服務更趨完整，首波合作就祭出遠傳用戶專享強檔優惠。

遠傳指出，攜手Spotify，即日起至4月30日止，推出遠傳用戶專享的限時優惠方案，凡遠傳電信月租型用戶，即可獲首次訂閱Spotify Premium享4個月免費暢聽的超級優惠，盡情享受無廣告、高品質歌曲，提供用戶絕佳的聽覺饗宴。

Spotify擁有上億首歌曲，台灣用戶能從個性化推薦中發現新的最愛曲目，也能探索Spotify為每種心情和時刻設計的情境歌單，讓用戶依心情與氛圍挑選喜愛曲風，隨時隨地暢聽音樂。