日月光投控最佳供應商頒獎邀供應鏈參與 張虔生女婿唐瑞文揭發展目標

日月光投控今（11）日於高雄舉行「2024最佳供應商頒獎典禮」，邀請140家包含封裝測試設備、原物料、零件、加工等國內外供應鏈夥伴，及旗下子公司日月光、矽品、環電等代表出席。日月光集團董事長張虔生女婿，同時也是集團採購長唐瑞文罕見上台致詞表達對供應商支持，並闡述日月光集團發展目標。

日月光表示，本屆最佳供應商的評選標準較往年更為周延，除了品質、成本、交期與技術外，同時考量供應商在ESG 環境、社會和公司治理的實踐與績效，將ESG指標納入評選項目。經評選共17家廠商獲得殊榮，日月光藉此典禮表彰過去一年對產業發展有傑出貢獻的供應鏈夥伴。

唐瑞文表示，當今的半導體產業前景可期，為了實踐供應鏈永續發展，日月光將在關鍵領域與供應夥伴密切合作：技術創新、供應鏈彈性、ESG 優先項目，及拓展策略合作夥伴關係。日月光堅信持續投資新技術和加強產業合作關係，對於半導體供應鏈長期保持競爭優勢至關重要。

日月光投控營運長吳田玉表示，隨著AI需求持續攀升，全球半導體產值預估將於未來10年突破1兆美元。AI技術的爆發，造成市場首次出現「軟體領先硬體」的現象。淨零政策、系統數位化與生產地區化，加速驅動供應鏈與系統架構的全面重整。然而，關稅政策所帶來的不確定性亦為產業發展增添了變數。未來十年將是半導體產業的黃金年代，唯有攜手正確的合作夥伴、方能在地緣政治壓力下搶得先機。跨界合作將是突破技術瓶頸、拓展未來機遇的關鍵策略。

日月光致力與供應商建立堅定夥伴關係，主動協助供應商發展與提升能力是確保供應鏈永續發展的重要關鍵。為實現日月光投控2050年淨零排放承諾，積極與供應鏈合作減碳並展開五大推動方針「低碳選商策略、完善供應鏈碳資訊、推動材料與機台低碳轉型、導入上游低碳運輸與建立低碳供應鏈」，今年首度攜手19家機台供應商夥伴合作推動機台節能設計以達成2030年節能20%的目標，並於典禮舉行節能專案啟動儀式，期望更多供應夥伴加入。

此外，典禮中頒發感謝狀給參與2024年日月光碳盤查專案的8家供應商，表揚供應夥伴努力取得第三方查證，共同建構更具韌性的低碳永續供應鏈。