聯發科天璣開發者大會 陳冠州估2029年數據中心投資將逾1兆美元
聯發科今日於深圳舉辦天璣開發者大會（MDDC 2025），聚焦AI技術和產業變革趨勢，聯發科總經理暨營運長陳冠州提出未來AI發展四大趨勢，他說：這一年來AI發展很快， 預計2029年數據中心投資規模超過1兆美元，相當台灣高鐵總投資三分之一的金額。
由於投資規模很大，這也表示很多人相信GAI推進，絕對會帶來很重要的產業變化與生意機會。他指出，從端側出現爆發式成長 ， 觀察端側AI的性能每兩年就會成長一倍；第三個就是語言模型的能力增加，平均每3.3個月就成長一倍；最後是手機將是AI發展最重要載具，估計2028年GAI手機滲透率將超過50%、2029年更達到70%。
陳冠州強調，AI處理器已變成化形在各項產品的智能體，除了手機外，還包括人型機器人、冰箱、家電、汽車和交通輸輸，可說是百工百業百花齊放。
他把AI比喻AI像是大腦，會愈來愈聰明，放的參數可以做到更低、 做的事情愈多，例如以前上千億個大語言模型才能做的事，現在只要幾50億或70億個參數就能做到，這也代表GAI要被實現，並被部署到所有端側，各項應用會更快、更容易。
陳冠州以手機為例說：「手機慢慢有GAI能力，也慢慢滲透到手機各式應用，觀察手機往前走，到2028年有70-80%手機都具有某種程度AI的能力！」
陳冠州進一步表示，今年初，DeepSeek橫空出世，對產業帶來很大變化，但對聯發科來說，這些變化包括有很好的技術創新，讓模型的能力做邏輯推理，用更低的訓練跟部屬要求，讓GAI能力大幅進展，這樣進展不僅帶來手機產業很大改變，也讓手機有更不一樣的體驗。
他形容，GAI能力就像是大腦 ，手機是通往數字世界的通道大門，每天透過手機在數字世界裡交朋友 買東西 對話聊天等，有一個大腦協助你在數字世界更有效率更主動更即時去做；在手機就是通往數字世界的載體；放在機器人，就是在實體世界裡，幫你做一些動作例如倒水、按摩、照顧小孩等。未來這幾年，這樣的大腦在我們身邊會無所不在，可能在手機、在家裡機器人、在電視機、在冰箱、在車上這樣大腦，一定會大大改變手機用戶的使用者體驗。
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