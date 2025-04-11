聯發科天璣開發者大會 陳冠州估2029年數據中心投資將逾1兆美元

聯發科今日於深圳舉辦天璣開發者大會（MDDC 2025），聚焦AI技術和產業變革趨勢，聯發科總經理暨營運長陳冠州提出未來AI發展四大趨勢，他說：這一年來AI發展很快， 預計2029年數據中心投資規模超過1兆美元，相當台灣高鐵總投資三分之一的金額。

由於投資規模很大，這也表示很多人相信GAI推進，絕對會帶來很重要的產業變化與生意機會。他指出，從端側出現爆發式成長 ， 觀察端側AI的性能每兩年就會成長一倍；第三個就是語言模型的能力增加，平均每3.3個月就成長一倍；最後是手機將是AI發展最重要載具，估計2028年GAI手機滲透率將超過50%、2029年更達到70%。

陳冠州強調，AI處理器已變成化形在各項產品的智能體，除了手機外，還包括人型機器人、冰箱、家電、汽車和交通輸輸，可說是百工百業百花齊放。

他把AI比喻AI像是大腦，會愈來愈聰明，放的參數可以做到更低、 做的事情愈多，例如以前上千億個大語言模型才能做的事，現在只要幾50億或70億個參數就能做到，這也代表GAI要被實現，並被部署到所有端側，各項應用會更快、更容易。

陳冠州以手機為例說：「手機慢慢有GAI能力，也慢慢滲透到手機各式應用，觀察手機往前走，到2028年有70-80%手機都具有某種程度AI的能力！」

陳冠州進一步表示，今年初，DeepSeek橫空出世，對產業帶來很大變化，但對聯發科來說，這些變化包括有很好的技術創新，讓模型的能力做邏輯推理，用更低的訓練跟部屬要求，讓GAI能力大幅進展，這樣進展不僅帶來手機產業很大改變，也讓手機有更不一樣的體驗。