SEMI矽光子產業聯盟百家企業啟動三大專案小組 擘劃技術藍圖

SEMI國際半導體產業協會旗下矽光子產業聯盟於今 日舉辦「矽光子前瞻論壇：SEMI 矽光子產業聯盟 SIGs 啟動與技術交流」，宣布啟動三大技術專案小組 (Special Interest Groups, SIGs) ，旨在整合多方專業力量制定產業標準、加速技術創新與商業化應用。

台積電副總經理徐國晉與日月光半導體副總經理洪志斌以聯盟共同會長身分出席致詞。論壇匯聚超過 200位產業領袖與專家，共議矽光子技術發展與全球供應鏈布局。

矽光子技術因其在高速資料傳輸、高頻寬、低功耗和高度集積化方面的優勢，已成為推動人工智慧 (AI) 發展的關鍵技術。然而，為了滿足日益劇增的資料傳輸需求，矽光子技術在製程、封裝和測試等方面仍面臨挑戰，例如如何縮小晶片尺寸並降低成本、光子電路的能量損耗、光子晶片與先進封裝整合及對應的散熱方案。為此，SEMI矽光子產業聯盟成立三大 SIGs，以加速矽光子技術的突破與商業化應用。這三個SIGs主要擘劃的技術藍圖分別為：

SIG 1：系統、次系統與矽光子技術發展，聚焦於矽光子未來技術發展趨勢，包含矽光子晶片的設計、製造和整合，完整矽光子產業生態圈。

SIG 2：先進封裝與測試，專注於異質整合與共封裝光學應用封裝及測試技術，推動光學與電子整合。

SIG 3：設備及其他，致力於開發和提供矽光子產業所需的關鍵設備及技術，專注於製程自動化，涵蓋組裝、檢測技術及相關設備與創新應用。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI矽光子產業聯盟是以台灣半導體產業為核心，匯聚超過110家海內外頂尖廠商，發展出全球規模最大、產業架構最完整的矽光子國際技術協作平台。聯盟橫跨上中下游，整合跨企業、跨領域的專業資源，致力於為全球技術創新突破提供動能。同時，聯盟也正式啟動三大 SIGs，推動關鍵技術的創新突破，加速標準制定進程，盼攜手解決技術碎片化的挑戰。

SEMI於2024年9月成立矽光子產業聯盟，旨在推動矽光子技術發展，聯盟成立三大SIGs，涵蓋從系統設計、元件製造到封裝測試的完整產業生態鏈。