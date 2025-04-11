Google裁員 包含台灣平台與裝置團隊部分人力

外電報導，Google裁減Android平台與Pixel硬體部門人力。Google台灣證實相關部門有部分員工職位裁減。

Google台灣指出，總部去年將平台和裝置兩大組織整合以來，持續專注提升組織營運的效率與靈活性，在過程當中，包括今年1月份於美國推出的自願離職方案，近期也進行了部分的職位裁減，台灣也在近期裁員的範圍。

Google表示，會持續針對符合策略發展藍圖中的重要專案與計劃，在美國與全球不同區域進行人才招募。在台灣，Google的營運仍持續成長與進行招募。

目前在Google的工作招募網站上，在台灣當地的工作職缺仍有251個，包括雲端、Pixel、半導體等相關工作。