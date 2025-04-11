CIP本土水下基礎供應鏈輔導計畫完成 台朔重工等廠商通過DNV國際驗證

為促進台灣本土水下基礎產業的發展並提升品質標準，由哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）主導投資的彰芳暨西島離岸風場，所推動的「本土水下基礎供應鏈輔導計畫」已於近日圓滿完成。該計畫由國際知名第三方驗證機構DNV擔任執行單位，針對具水下基礎供應實績的本地供應商進行工廠驗證，並於今日舉辦頒證典禮，表彰通過驗證的廠商。

本次獲得工廠驗證的廠商包含俊鼎機械（大社廠、大林廠）、前端離岸風電、台朔重工及台欣工業，共五座工廠。這些廠商皆曾參與CIP於台灣推動的離岸風電計畫，透過申請本輔導計畫順利通過DNV工廠驗證，展現其在生產能力、品質控管及合規性方面，已達國際標準。

在驗證過程中，DNV依據嚴謹的技術、品質及可持續性標準，對廠商進行全面評估。審查內容涵蓋生產流程、品質保證機制，並延伸至環境保護與企業社會責任等面向。此次頒證儀式不僅肯定了廠商的努力與成果，也彰顯CIP對於在地產業及台灣離岸風力供應鏈發展的長期支持。