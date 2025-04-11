日月光投控舉辦「最佳供應商頒獎典禮」

全球封測龍頭日月光投控（3711）4月11日於高雄盛大舉行「2024最佳供應商頒獎典禮」，今年首度攜手19家機台供應商夥伴合作推動機台節能設計以達成2030年節能20%的目標，投控營運長吳田玉表示，淨零政策、系統數位化與生產地區化，將加速驅動供應鏈與系統架構的全面重整。

本屆最佳供應商的評選標準較往年更為周延，除了品質、成本、交期與技術外，同時考量供應商在ESG (Environment, Social and Governance) 環境、社會和公司治理的實踐與績效，將ESG指標納入評選項目，經評選共17家廠商獲得殊榮。

日月光致力與供應商建立堅定夥伴關係，主動協助供應商發展與提升能力是確保供應鏈永續發展的重要關鍵。

為實現日月光投控2050年淨零排放承諾，積極與供應鏈合作減碳並展開五大推動方針「低碳選商策略、完善供應鏈碳資訊、推動材料與機台低碳轉型、導入上游低碳運輸與建立低碳供應鏈」，今年首度攜手19家機台供應商夥伴合作推動機台節能設計以達成2030年節能20%的目標，並於典禮舉行節能專案啟動儀式，期望更多供應夥伴加入。

此外，典禮中頒發感謝狀給參與2024年日月光碳盤查專案的8家供應商，表揚供應夥伴努力取得第三方查證，共同建構更具韌性的低碳永續供應鏈。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，作為全球封裝測試領域的市場領導者，日月光持續以技術創新與全球布局，引領半導體供應鏈邁向先進技術與永續轉型。

曹世綸進一步送，透過與客戶及供應鏈夥伴的緊密協作，不僅強化全球半導體生態系的韌性，更為台灣半導體供應鏈注入升級動能。

吳田玉強調，隨著AI需求持續攀升，全球半導體產值預估將於未來10年突破1兆美元。AI技術的爆發，造成市場首次出現「軟體領先硬體」的現象。

然而，關稅政策所帶來的不確定性亦為產業發展增添了變數，而未來十年將是半導體產業的黃金年代，唯有攜手正確的合作夥伴、方能在地緣政治壓力下搶得先機。跨界合作將是突破技術瓶頸、拓展未來機遇的關鍵策略。