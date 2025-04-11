快訊

質詢火藥味濃！蔣萬安和她「大戰8分鐘」 轟綠營是共產黨走狗

首曝內幕！賈永婕「思考3秒」點頭接任101董座 找她來的高層說這了句

大罷免潮持續延燒 2綠委罷免案進二階連署

日月光投控舉辦「最佳供應商頒獎典禮」

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球封測龍頭日月光投控（3711）4月11日於高雄盛大舉行「2024最佳供應商頒獎典禮」，今年首度攜手19家機台供應商夥伴合作推動機台節能設計以達成2030年節能20%的目標，投控營運長吳田玉表示，淨零政策、系統數位化與生產地區化，將加速驅動供應鏈與系統架構的全面重整。

本屆最佳供應商的評選標準較往年更為周延，除了品質、成本、交期與技術外，同時考量供應商在ESG (Environment, Social and Governance) 環境、社會和公司治理的實踐與績效，將ESG指標納入評選項目，經評選共17家廠商獲得殊榮。

日月光致力與供應商建立堅定夥伴關係，主動協助供應商發展與提升能力是確保供應鏈永續發展的重要關鍵。

為實現日月光投控2050年淨零排放承諾，積極與供應鏈合作減碳並展開五大推動方針「低碳選商策略、完善供應鏈碳資訊、推動材料與機台低碳轉型、導入上游低碳運輸與建立低碳供應鏈」，今年首度攜手19家機台供應商夥伴合作推動機台節能設計以達成2030年節能20%的目標，並於典禮舉行節能專案啟動儀式，期望更多供應夥伴加入。

此外，典禮中頒發感謝狀給參與2024年日月光碳盤查專案的8家供應商，表揚供應夥伴努力取得第三方查證，共同建構更具韌性的低碳永續供應鏈。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，作為全球封裝測試領域的市場領導者，日月光持續以技術創新與全球布局，引領半導體供應鏈邁向先進技術與永續轉型。

曹世綸進一步送，透過與客戶及供應鏈夥伴的緊密協作，不僅強化全球半導體生態系的韌性，更為台灣半導體供應鏈注入升級動能。

吳田玉強調，隨著AI需求持續攀升，全球半導體產值預估將於未來10年突破1兆美元。AI技術的爆發，造成市場首次出現「軟體領先硬體」的現象。

然而，關稅政策所帶來的不確定性亦為產業發展增添了變數，而未來十年將是半導體產業的黃金年代，唯有攜手正確的合作夥伴、方能在地緣政治壓力下搶得先機。跨界合作將是突破技術瓶頸、拓展未來機遇的關鍵策略。

半導體 日月光

延伸閱讀

日月光合併營收 寫最旺3月

經濟部次長何晉滄：科技創新是推動節能成效的核心動力

北市推低碳旅遊獎勵 鼓勵旅宿業響應愛地球

日月光投控宣布 推出共同封裝光學元件、鎖定人工智慧資料中心應用

相關新聞

Google裁員 包含台灣平台與裝置團隊部分人力

外電報導，Google裁減Android平台與Pixel硬體部門人力。Google台灣證實相關部門有部分員工職位裁減。

聯發科天璣開發者大會 陳冠州估2029年數據中心投資將逾1兆美元

聯發科今日於深圳舉辦天璣開發者大會（MDDC 2025），聚焦AI技術和產業變革趨勢，聯發科總經理暨營運長陳冠州提出未來...

SEMI矽光子產業聯盟百家企業啟動三大專案小組 擘劃技術藍圖

SEMI國際半導體產業協會旗下矽光子產業聯盟於今 日舉辦「矽光子前瞻論壇：SEMI 矽光子產業聯盟 SIGs 啟動與技術...

群創光電搶先亮相創新 AI 顯示科技解決方案 迎智慧科技新商機

群創光電（3481）將參加4月16日至18日在台北南港展覽館舉辦的年度產業盛事─2025 Touch Taiwan智慧顯...

聚焦電子資訊 台法簽訂MOU盼提升雙方科研量能

為讓台、法兩國的電子資訊交流深化，以提升雙方的科研量能，國家實驗研究院（國研院）與法國原子能暨替代能源總署（CEA）轄下...

資策會攜手台灣大哥大 推出創新 SOC 監控託管服務

為提高國內業者資安技術的自主性，扶植我國資安產業發展，數位發展部數位產業署（下稱數發部數產署）長期指導財團法人資訊工業策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。