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日月光投控最佳供應商頒獎典禮 140家夥伴出席

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
日月光投控舉辦「最佳供應商頒獎典禮」。圖：公司提供
日月光投控舉辦「最佳供應商頒獎典禮」。圖：公司提供

日月光投控(TAIEX: 3711, NYSE: ASX)4月11日於高雄盛大舉行「2024最佳供應商頒獎典禮」，邀請140家包含封裝測試設備、原物料、零件、加工等國內外供應鏈夥伴，及旗下子公司日月光、矽品、環電，出席人員約460位。典禮也邀請SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸致詞，以共襄盛舉。

本屆最佳供應商的評選標準較往年更為周延，除了品質、成本、交期與技術外，同時考量供應商在ESG (Environment, Social and Governance) 環境、社會和公司治理的實踐與績效，將ESG指標納入評選項目。經評選共17家廠商獲得殊榮，日月光藉此典禮表彰過去一年對產業發展有傑出貢獻的供應鏈夥伴。

日月光致力與供應商建立堅定夥伴關係，主動協助供應商發展與提升能力是確保供應鏈永續發展的重要關鍵。為實現日月光投控2050年淨零排放承諾，積極與供應鏈合作減碳並展開五大推動方針「低碳選商策略、完善供應鏈碳資訊、推動材料與機台低碳轉型、導入上游低碳運輸與建立低碳供應鏈」，今年首度攜手19家機台供應商夥伴合作推動機台節能設計以達成2030年節能20%的目標，並於典禮舉行節能專案啟動儀式，期望更多供應夥伴加入。此外，典禮中頒發感謝狀給參與2024年日月光碳盤查專案的8家供應商，表揚供應夥伴努力取得第三方查證，共同建構更具韌性的低碳永續供應鏈。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「作為全球封裝測試領域的市場領導者，日月光持續以技術創新與全球布局，引領半導體供應鏈邁向先進技術與永續轉型；透過與客戶及供應鏈夥伴的緊密協作，不僅強化全球半導體生態系的韌性，更為台灣半導體供應鏈注入升級動能。SEMI 將持續深化與日月光策略夥伴的合作關係，共同促進全球半導體供應鏈的創新與永續發展。」

日月光投控採購長唐瑞文表示，這個典禮活動除了向供應鏈合作夥伴表達感謝，也藉此闡述日月光的看法和目標，有助於建立更緊密的夥伴協作關係。當今的半導體產業前景可期，為了實踐供應鏈永續發展，日月光將在關鍵領域與供應夥伴密切合作：技術創新、供應鏈彈性、ESG 優先項目，及拓展策略合作夥伴關係。我們堅信持續投資新技術和加強產業合作關係，對於半導體供應鏈長期保持競爭優勢至關重要。

日月光投控營運長吳田玉博士表示，隨著AI需求持續攀升，全球半導體產值預估將於未來10年突破1兆美元。AI技術的爆發，造成市場首次出現「軟體領先硬體」的現象。淨零政策、系統數位化與生產地區化，加速驅動供應鏈與系統架構的全面重整。然而，關稅政策所帶來的不確定性亦為產業發展增添了變數。未來十年將是半導體產業的黃金年代，唯有攜手正確的合作夥伴、方能在地緣政治壓力下搶得先機。跨界合作將是突破技術瓶頸、拓展未來機遇的關鍵策略。

2024年日月光供應商得獎名單如下 (依英文字母順序)：

最佳供應商獎

● 萬潤科技股份有限公司 (Allring Technology Co., Ltd.)

● 佳能半導體設備股份有限公司 (Canon Semiconductor Equipment Taiwan, Inc.)

● 台灣漢高股份有限公司 (Henkel Taiwan Ltd.)

● 樺塑企業股份有限公司 (Hwa Shu Enterprise Co., Ltd.)

● 禮鼎半導體科技有限公司 (Leading Interconnect Semiconductor Technology Co., Ltd.)

● 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 (3M TAIWAN Ltd.)

● 三菱瓦斯化學株式會社 (Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.)

● 韓商銘凱電子股份有限公司 (MK ELECTRON CO., LTD.)

● 納美仕股份有限公司 (Namics Corporation)

● 南亞電路板股份有限公司 (Nan Ya PCB Co., Ltd.)

● 大瑞科技股份有限公司 (Profound Material Technology Co., Ltd.)

● 力森諾科國際股份有限公司 (Resonac Corporation)

● 新光電氣工業株式會社 (Shinko Electric Industries Co., Ltd.)

● 台豐印刷電路供應股份有限公司 (Tai Hong Circuit Ind. Co., Ltd.)

● 美商泰瑞達有限公司 (Teradyne (Asia) Pte. Ltd.)

● 德律科技股份有限公司 (Test Research, Inc.)

● 東京威力科創股份有限公司 (TOKYO ELECTRON LIMITED)

日月光投控舉辦「最佳供應商頒獎典禮」。圖：公司提供
日月光投控舉辦「最佳供應商頒獎典禮」。圖：公司提供
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