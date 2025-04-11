億光與IKEA化干戈為玉帛 億光撤回美國及德國專利訴訟
億光電子（2393）與瑞典家居零售品牌IKEA近期化干戈為玉帛，有效化解專利爭議。基於雙方的互信與合作精神，億光已正式撤回對IKEA在美國與德國的專利訴訟，展現雙方對智慧財產權保護的重視與對產業發展的共同承諾。
億光長期深耕LED封裝技術，並持續提升LED發光效率、工作瓦數及散熱效果，應用範圍涵蓋燈絲、UVC、車用LED 、CSP、背光、閃光燈及Mini/Micro LED等多個領域。億光始終致力於技術創新與全球市場拓展，透過多元合作模式，推動產業進步，確保技術價值能夠持續發揮影響力。
這次與IKEA達成的協議，不僅體現智慧財產權議題上的相互尊重，也促進雙方在全球市場的良性互動，創造雙贏。未來，億光將繼續專注於LED產業創新，攜手全球合作夥伴，共同推動LED市場的可持續發展。
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