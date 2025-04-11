美暫緩對等關稅 技嘉：有客戶要求第2季提前出貨

主機板與顯示卡廠技嘉科技今天召開法人說明會，經營團隊表示，技嘉美國營收占比低於2成，在美國及馬來西亞的伺服器組裝產線已開始小量出貨，為因應對等關稅暫緩，有客戶要求提前到第2季出貨，目前技嘉維持今年營收雙位數成長的目標。

技嘉發言人劉文忠表示，技嘉生產基地主要在台灣與中國，台灣產能占30%，目前銷往美國以高階產品為主，較多在台灣製造。

談到關稅成本是否由客戶吸收，劉文忠指出，技嘉會與客戶討論協調，在考量關稅情況下的合理庫存水位，以及成本如何分攤。現在政策每天都變動，技嘉能做的是保持各種彈性的方案、做好準備，與上下游供應鏈密切配合。

劉文忠說，技嘉今年第1季營收約新台幣657.4億元，年增19.2%，創歷年同期新高，預期第2季將淡季不淡，營運表現可望優於第1季。對等關稅後續影響仍須密切觀察再適當因應，目前維持2025年營收雙位數成長的目標。

劉文忠提到，技嘉去年第4季毛利率為10.12%，季減0.15個百分點，屬於正常變動範圍，待顯示卡高階產品充分供應後，毛利率有望提升。

技嘉集團總經理李宜泰表示，技嘉馬來西亞產線已進行系統組裝，開始出貨給客戶。美國廠電力申請作業拖得比較久，已拿到工廠營運許可，現在可以小量試產，最後工廠會涵蓋哪些營運範圍，取決於美國關稅政策。

法人提問，美國對超過75國暫緩高額對等關稅90天，是否有客戶密集備貨，李宜泰說，確實有客戶提出這樣的需求，希望把後面訂單提前到第2季出貨。

技嘉2024全年營收約新台幣2651.48億元，年增93.85%；營業利益127.76億元，年增1.61倍；每股盈餘15.03元，年增1.03倍，創歷史次高。