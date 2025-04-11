地緣政治衝突加劇 威強電砸6.87億元桃園買地擴產因應
工業電腦廠威強電（3022）因應全球供應鏈轉移及中國大陸市場風險，公司擬擴充台灣產能，11日召開重訊說明會，公告公司董事會通過向關係人取得土地，將砸下約6.87億元，向公司大股東郭博達取得桃園市楊梅區土地。此外，威強電今日亦公告股利政策，每股擬配發現金股利4.5元，殖利率約達5.94%。
威強電本次取得標的物坐落於桃園市楊梅區新秀段共四筆土地，交易數量約為2,437.28坪，每坪價格為282,000元，總價687,312,960元，交易人為威強電大股東郭博達。
威強電指出，為因應全球供應鏈轉移及中國大陸市場風險，公司擬擴充台灣產能，確保公司競爭力跟營運能力。
威強電表示，此土地地理位置及條件佳，符合公司營運需求，具相同優勢條件的土地物件搜尋不易，故擬向關係人購入。
此外，威強電今日亦公告股利政策，每股擬配發現金股利4.5元，以今日收盤價75.8元計算，殖利率約達5.94%。
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