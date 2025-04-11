研揚攜手遠創智慧 布局亞洲 AI 智慧交通解決方案

研揚（6579）近日與智慧交通解決方案專家遠通電收子公司遠創智慧（FETCi）合作，將人工智慧自動車牌辨識（AI-ALPR）系統部署到台灣超過2,500個停車場，並在泰國、馬來西亞和印度建立了強大的實際營運和概念驗證試點。

憑藉超過20年的高速公路運營經驗，遠創智慧成為早期採用人工智慧的公司，以提高各種交通解決方案的準確性和效率，包括高速公路收費、停車管理和執法系統。作為其AI車輛辨識解決方案的一部分，遠創智慧與研揚合作，強強聯手，利用雙方在業界的地位，使用最先進的嵌入式計算平台，作為計劃重要核心的一部分，擴展到更廣泛智慧交通解決方案應用中。

這項應用程式的動態應用，在3月份NVIDIA GTC展會上的研揚展位上進行了展示，安裝遠創智慧專有的辨識邏輯與深度學習法在研揚的MAXER-2100上。MAXER-2100是一款搭載英特爾第13代Core處理器的AI推論伺服器，同時整合了NVIDIA RTX 6000 Ada GPU，可提供超高算力於AI應用環境。

憑藉伺服器等級的強大運算能力，MAXER-2100可同時執行多個AI模型，用於車牌號碼辨識與影像比對分析。不僅能準確辨識標準車牌，亦可因應不同地區在車牌顏色、字體與格式上的變化，實現高度彈性的車牌辨識能力。

此外，系統亦整合了BOXER-8621AI，BOXER-8621AI搭載NVIDIA Jetson Orin Nano的模組化系統，專為前端影像處理設計，負責執行車牌偵測、光學字元辨識（OCR）以及影像增強等任務。透過高效的AI邊緣端資料處理，有效提升整體辨識準確率，為AI車牌辨識應用打造穩定而高效的基礎架構。

迄今為止，該系統已安裝在台灣超過2,500個停車場，也作為泰國曼谷9號高速公路上的電子收費系統（ETC）設置的一部分。遠創智慧總部位於台灣新北市，但在曼谷和吉隆坡都設有子公司，同時計劃使用研揚科技的邊緣AI平台擴大其營運範圍，目前在印度和馬來西亞的高速公路上皆已展開電子收費系統的試點項目。

遠通電收副總經理暨技術長吳忠潔表示，「研揚是ETC臺灣隊重要的夥伴，感謝他們提供彈性客製化的伺服器解決方案，有效支持我們在高效車牌辨識運算上的需求，也提升了國內整體ETC解決方案的自製率。我們與研揚的合作，不僅在國內或海外的高速公路電子收費系統，在智慧停車場域也深耕已久，隨著海外市場需求不斷增加，期待不久的將來能有更多新的業務合作機會。」

「研揚科技不僅持續深耕傳統工業級嵌入式Box PC的研發，也積極投入邊緣AI設備的創新設計與製造，並延伸至AI伺服器的技術開發領域。期待未來與遠創智慧的合作能更加緊密且全面，透過研揚高度彈性的客製化能力與專業服務，將我們的邊緣AI產品推向全球市場，協助各產業夥伴拓展更多AI應用商機，讓MIT智慧製造的實力在國際舞台上大放異彩！」研揚科技智慧平台產品處資深協理薛紹周補充說道。