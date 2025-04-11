TXOne Networks：94%的企業過去12個月曾遇OT資安事件

企業加速推動AI智慧轉型，OT與IT系統之間的界線正逐漸模糊，企業在提升營運效率的同時，駭客的攻擊面亦同步擴大，導致工控環境面臨前所未有的資安風險。根據全球虛實整合系統（CPS）防護領導廠商TXOne Networks（睿控網安）最新調查指出，高達94%的企業在過去12個月內曾遭遇了OT資安事件，其中98%是與IT環境有關，顯示 IT與OT環境交界處已成為網路攻擊的高風險區域。

在此趨勢下，企業若僅依賴傳統資安防禦模式，恐難以應對日益複雜的威脅；同時，因應國際資安要求日趨嚴格，企業須重新審視資安防護策略，採取更具全面性的治理策略，才能提升並強化競爭優勢。

TXOne Networks（睿控網安）深入剖析工控資安的演進脈絡，並將其發展劃分為三個關鍵階段，為企業提供具前瞻性的資安戰略藍圖。階段一是從單點式資安防線起步，往多層式整合邁進，階段二是一面推升資安預算及方案，一面尋求更符合工控特性的資安流程最佳化，階段三是邁向全面性治理，平台整合成為未來趨勢。

在資安威脅升級的同時，全球資安法規亦日趨嚴格。TXOne Networks（睿控網安）調查指出，39%的受訪者認為「合規性」已成為OT安全的關鍵因素，特別是在藥廠、石油天然氣等高度監管產業，合規性不僅攸關企業的競爭力，更是其能否持續營運的生存關鍵。為此，企業亟需採取更全面的資安治理策略，將多樣化的資安觀點統合分析，透過全面且高效的整合平台，確保組織符合各項資安標準及法規，並建立更具韌性的防護機制。

TXOne Networks（睿控網安）執行長劉榮太表示，近年來，全球資安法規都是企業關注的重點，隨著歐盟CRA的即將上路，更加推進工控領域對於資安體質以及合規性的重視。對於持續升級的高規資安需求，TXOne Networks能扮演關鍵角色，以多層次的防禦配合SageOne資安平台，幫助企業從單點防護邁向全域資安治理。SageOne平台解決方案不僅能精準識別潛在風險，提供符合自身工控場域的防禦策略分析，更能與國際法規對標，確保企業在合規要求與資安韌性間取得最佳平衡。