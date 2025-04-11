快訊

習近平首發聲！會見西班牙首相 強調「關稅戰沒贏家」：不懼打壓

抬頭驚見樹上有顆全白毛球 真實身分竟是「機率10萬分之1」傳說級生物

紐約直升機墜河瞬間畫面曝光！機身解體 螺旋槳也噴飛

PTC雙重布局！推 ALM 新解方 加碼 IncQuery Group 收購計劃

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
PTC。公司／提供
PTC。公司／提供

工業軟體大廠參數科技（NASDAQ ：PTC）近日宣布，團隊為進一步提升自身在「應用生命周期管理（ALM）」、「系統工程開發」與「顧問服務」等專業領域的技術實力，決定收購位於德國的數位孿生公司IncQuery Group。PTC總裁兼執行長Neil Barua 分享，該公司為專業的全球製造商與產品開發公司，能透過整合軟硬體工程架構，簡化產品開發流程，提升跨團隊協作效率，並強化產品數據整合及管理。

他指出，這次收購IncQuery Group將加深團隊在工程與產品開發方面的實力，並為整體工程與產品開發的專業度，帶來實質的助益。而IncQuery Group主要提供市場客戶有關應用生命周期管理（ALM）及系統工程開發與顧問服務。而此次收購將進一步擴展PTC 在 ALM、系統工程以及產品生命周期管理（PLM）領域的技術專業，並為相關產業的客戶提供更有力的支援及服務。

Neil Barua 表示，我們的客戶首要任務是轉型其工程與產品開發流程，在滿足法規與永續發展需求的同時，加快開發速度並提升產品品質。此次收購案將全面強化團隊的技術專業，加速整合 PTC 的 ALM 與 PLM 產品組合，使我們能更好地為我們的客戶提供必要支援。我們誠摯歡迎 IncQuery Group團隊加入 PTC，期待他們的加入帶來更多創新與貢獻。

IncQuery Group執行董事會主席 István Ráth 與技術長 Ákos Horváth 表示，團隊與 PTC 一樣致力於推動數位工程與產品開發流程的轉型，我們很高興能加入 PTC 團隊。此次合作是一次重要機會，能讓我們運用在系統工程與 ALM 領域的專業技術，為更多全球領先的製造與產品公司提供支持，同時也能進一步強化 PTC 在工程與產品開發領域的領導地位。

繼發表 Codebeamer 3.0 ALM 解決方案並持續推進 Codebeamer AI 的產品開發後，此次收購進一步展現 PTC 在 ALM 領域持續深化的發展動能。PTC、pure-systems、pure::variants、Codebeamer、Windchill 和 PTC 徽標是 PTC 公司或其子公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。

商標 美國 軟體

延伸閱讀

費時4年斥資4.7億元 彰化第二條排水全線治理今峻工

川普貿易戰團隊大洗牌 財政部長扮白臉 商務部長扮黑臉

修復百年岸裡國小驚見內傷更重 立委助籌2000萬元缺口

賠1萬喬不攏！法國限量機車違停施工區遭路樹壓毀 竹市府協調

相關新聞

西門子收購 DownStream Technologies 擴展PCB設計到製造流程

西門子數位工業軟體日前宣布完成對 DownStream Technologies 的收購。DownStream 是印刷電...

AMD蘇姿丰曬與ZT成員合影！興奮揭：全機架級 AI 解方到位

晶片大廠超微（AMD）重金收購美國伺服器製造團隊ZT Systems，而超微執行長蘇姿丰11日也在社群平台上分享4張自己...

聯發科發表天璣9400+行動平台 支援最新大語言模型

聯發科今日發表天璣9400+ 5G旗艦晶片。作為天璣旗艦系列最新晶片，天璣9400+在超高能效與效能提升的設計之下，提供...

群創光電搶先亮相創新 AI 顯示科技解決方案 迎智慧科技新商機

群創光電（3481）將參加4月16日至18日在台北南港展覽館舉辦的年度產業盛事─2025 Touch Taiwan智慧顯...

聚焦電子資訊 台法簽訂MOU盼提升雙方科研量能

為讓台、法兩國的電子資訊交流深化，以提升雙方的科研量能，國家實驗研究院（國研院）與法國原子能暨替代能源總署（CEA）轄下...

資策會攜手台灣大哥大 推出創新 SOC 監控託管服務

為提高國內業者資安技術的自主性，扶植我國資安產業發展，數位發展部數位產業署（下稱數發部數產署）長期指導財團法人資訊工業策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。