PTC雙重布局！推 ALM 新解方 加碼 IncQuery Group 收購計劃
工業軟體大廠參數科技（NASDAQ ：PTC）近日宣布，團隊為進一步提升自身在「應用生命周期管理（ALM）」、「系統工程開發」與「顧問服務」等專業領域的技術實力，決定收購位於德國的數位孿生公司IncQuery Group。PTC總裁兼執行長Neil Barua 分享，該公司為專業的全球製造商與產品開發公司，能透過整合軟硬體工程架構，簡化產品開發流程，提升跨團隊協作效率，並強化產品數據整合及管理。
他指出，這次收購IncQuery Group將加深團隊在工程與產品開發方面的實力，並為整體工程與產品開發的專業度，帶來實質的助益。而IncQuery Group主要提供市場客戶有關應用生命周期管理（ALM）及系統工程開發與顧問服務。而此次收購將進一步擴展PTC 在 ALM、系統工程以及產品生命周期管理（PLM）領域的技術專業，並為相關產業的客戶提供更有力的支援及服務。
Neil Barua 表示，我們的客戶首要任務是轉型其工程與產品開發流程，在滿足法規與永續發展需求的同時，加快開發速度並提升產品品質。此次收購案將全面強化團隊的技術專業，加速整合 PTC 的 ALM 與 PLM 產品組合，使我們能更好地為我們的客戶提供必要支援。我們誠摯歡迎 IncQuery Group團隊加入 PTC，期待他們的加入帶來更多創新與貢獻。
IncQuery Group執行董事會主席 István Ráth 與技術長 Ákos Horváth 表示，團隊與 PTC 一樣致力於推動數位工程與產品開發流程的轉型，我們很高興能加入 PTC 團隊。此次合作是一次重要機會，能讓我們運用在系統工程與 ALM 領域的專業技術，為更多全球領先的製造與產品公司提供支持，同時也能進一步強化 PTC 在工程與產品開發領域的領導地位。
繼發表 Codebeamer 3.0 ALM 解決方案並持續推進 Codebeamer AI 的產品開發後，此次收購進一步展現 PTC 在 ALM 領域持續深化的發展動能。PTC、pure-systems、pure::variants、Codebeamer、Windchill 和 PTC 徽標是 PTC 公司或其子公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。
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