群創光電搶先亮相創新 AI 顯示科技解決方案 迎智慧科技新商機

群創光電（3481）將參加4月16日至18日在台北南港展覽館舉辦的年度產業盛事─2025 Touch Taiwan智慧顯示展，今年以「When Displays Meet AI當顯示器遇見AI的無限想像」為主軸，除了大秀跨域融合創新應用與卓越前瞻技術外，更導入多元AI軟硬體整合解決方案，全面升級智慧顯示科技生活新樣貌。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，今年群創展覽亮點將匯集前瞻MicroLED、miniLED、獨家裸眼3D等多項創新顯示技術，並搭載AI軟硬整合解決方案，加速拓展AI視覺智慧場域發展，致力引領新一波智慧顯示科技成長浪潮。

群創深耕尖端MicroLED技術取得了顯著的突破與創新，今年展覽將於現場展示世界第一巨幕204吋「色轉換 MicroLED自由拼接顯示模組」牆，其搭載獨家AI軟硬體整合方案，透過智能感測應用解決方案，使顯示器不再是一成不變的單向式，實現多層次的生成式AI互動體驗，為參觀者帶來前所未有的AI沉浸式震撼感官體驗。

群創新一代獨家自主開發色轉換技術、LED chip on TFT glass (COG)巨量轉移既修復技術、創新拼接與表面處理技術，展現高度垂直整合技術能力，同時具備P0.5mm超高清細膩畫質，並實現P0.5mm之無縫拼接技術。憑藉MicroLED高黑佔比、超高環境對比、高清細膩畫質及自由拼接等優勢，尺寸可從小至25.4吋到大204吋超大型顯示器，提供大型空間、高清沉浸式體驗的最佳解決方案。

為跳脫傳統導覽客服模式，群創首創「AI浮空虛擬導覽員」不僅革新參觀者的視覺體驗模式，更開拓AI語音互動導覽新領域，開創視覺與聽覺雙重感官新體驗。群創「AI浮空虛擬導覽員」成功整合先進科技與創新設計，其獨家核心浮空影像技術，使影像能栩栩如生呈現空中，另搭載AI語音識別技術，打造自然流暢的對答語音服務，讓互動添加更人性化與趣味性，提供嶄新的沉浸式體驗。

同時，群創獨家浮空影像技術亦延伸至創新展品「MicroLED浮空珠寶盒」，除了支援非接觸式手勢感測技術，可即時識別手勢動作如滑動、旋轉虛擬物件外，更搭載群創超高亮MicroLED顯示技術，浮空影像亮度可達1,500 nits以上，並具備高信賴性、節能低功耗等優異特點。此展品技術將提供使用者更直觀逼真、閃耀光澤的珠寶視覺效果，未來可擴大應用於新興展示解決方案，如珍稀品展示、博物館展覽、高端零售業等多元場域。

群創首發獨家「85吋4K AI互動數位藝術顯示器」，搭載特殊抗眩光層處理及抗反射塗層技術，將有效避免數位藝術顯示器受環境光的影響，進而提升具有紙張般低反射、高散射的優異效果，觀賞者可從不同角度清楚的觀賞畫作。同時此AI互動數位藝術顯示器，藉由智慧AI人影互動技術，透過感測器偵測觀賞者的聲音指令，並串聯AI運算模式，即可立即生成智慧動態圖畫，搶攻動態數位藝術、數位博物館、商展、畫廊等智慧育樂藝文商機。

隨著AI智慧醫療解決方案的發展，全球醫療決策與手術效率正迎來嶄新變革。群創深耕智慧醫療領域多年，推出「27吋醫療影像立體可視化系統」，採用獨家低串擾演算法，提供更直覺、高效的三維立體醫療影像解決方案，廣泛應用於術前評估、術中輔助及醫療教育。同時，此醫療影像立體可視化系統更於去年榮獲2024 SDIA AWARD創新應用組-金質獎殊榮，肯定群創前瞻研發能量。

此外，群創攜手醫療專家，融合AI技術研發器官自動化分割技術，可精準解析胸部電腦斷層影像中的支氣管、肺動脈、肺靜脈，以及腦部核磁共振(MRI)影像中的腦瘤、動靜脈等重要結構。此技術將大幅提升外科醫師的術前規劃效率，推動智慧精準醫療邁向突破性發展。

同時，群創今年亦在一系列AI軟硬體整合解決方案中，與合作夥伴啟耀光電GIO共同展示「AI智能透明翻譯機」，其搭載透明miniLED顯示器，具備高穿透率、高亮度、耐久性等優異特性，並整合即時AI翻譯系統及互動顯示服務功能，將可拓展應用於國際展會、觀光景點、行動醫療等智慧城市場域，如解決國際服務台人力有限、多國語系訪客需求、翻譯系統以秒計費昂貴等痛點，為智慧城市溝通體驗帶來新突破。