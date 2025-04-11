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聚焦電子資訊 台法簽訂MOU盼提升雙方科研量能

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國研院長蔡宏營（右）與法國原子能暨替代能源總署電子暨資訊技術研究室（CEA-Leti）CTO Jean-René Lèqueypes（左），在CEA-Leti法國總部簽訂MOU。圖／國研院提供
國研院長蔡宏營（右）與法國原子能暨替代能源總署電子暨資訊技術研究室（CEA-Leti）CTO Jean-René Lèqueypes（左），在CEA-Leti法國總部簽訂MOU。圖／國研院提供

為讓台、法兩國的電子資訊交流深化，以提升雙方的科研量能，國家實驗研究院（國研院）與法國原子能暨替代能源總署（CEA）轄下之電子暨資訊技術研究室（CEA-Leti），於台灣時間4月10日簽訂合作備忘錄，未來將以雙邊工作坊深化技術交流。

國研院表示，法國電子暨資訊技術研究室是法國最重要的電子資訊研究單位，專精於微電子和奈米技術應用。國研院與法國電子暨資訊技術研究室未來將在半導體、生醫、光學技術等領域共同舉辦工作坊或研討會，並進行人才交流互訪，期能促進雙方實質技術交流與研究合作。

另外，國研院也於7日與法國國家健康與醫學研究院（Inserm）在巴黎辦理「台法雙邊器官晶片科學論壇」，期能結合法國在基礎醫學實驗與我國在半導體、儀器技術的專長，建立實質的合作研究計畫，並將我國的生物晶片技術推展至歐洲。

「台法雙邊器官晶片科學論壇」邀集台法雙方各12個具藥物開發應用潛力、且已完成概念性驗證或雛型品開發之研究團隊，就生物材料（Biomaterial）、感測器與影像（Sensor and Imaging）及多功能器官晶片（Multicomponent & Multifunctional OoC）三大主題交流討論，期望透過成果媒合，促成合作研究的機會，加成雙方研發優勢。

國研院說，器官晶片是國科會與法國高等教育暨研究部於2024年台法科學研究會議中列出的合作項目之一，是全球最受矚目的活體動物替代方法，結合了3D立體細胞培養、微流道、生醫感測器及人工智慧等技術，在實驗室重建器官內部的結構與環境。

國研院表示，若模擬人體健康器官功能進行試藥，可用於藥物毒性或副作用的測試；若模擬生病的器官，則有助於藥物功效的測試與篩選；若能建立病人的器官晶片，更有機會直接運用於個人化醫療策略的輔助評估。

此次參與論壇的台灣團隊，來自國科會生科處專案補助的「動物實驗替代科技研發計畫」，以及國研院的「器官晶片多元驗證平台」，包括陽明交通大學、清華大學、台北醫學大學、國家衛生研究院、長庚醫院，以及國研院國家生物模式中心（原國家實驗動物中心）與國家儀器科技研究中心（原台灣儀器科技研究中心）的研究團隊。

國研院與法國國家健康與醫學研究院（Inserm）共同主辦的「台法雙邊器官晶片科學論壇」，4月7日落幕。圖／國研院提供
國研院與法國國家健康與醫學研究院（Inserm）共同主辦的「台法雙邊器官晶片科學論壇」，4月7日落幕。圖／國研院提供

器官 法國 醫學

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