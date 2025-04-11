資策會攜手台灣大哥大 推出創新 SOC 監控託管服務

為提高國內業者資安技術的自主性，扶植我國資安產業發展，數位發展部數位產業署（下稱數發部數產署）長期指導財團法人資訊工業策進會資安科技研究所（資策會資安所）發展即時網路流量監控分析、異常偵測及威脅回應等技術研發，資策會與國內電信商台灣大哥大（3045）（台哥大）攜手合作，啟動技術移轉與商業應用。

資策會將擔任第三方資安顧問，運用數發部數產署計畫之研發能量，提升台哥大資安平台的威脅偵測核心能力，協助推出新世代Security Operation Center（SOC）資安監控託管服務，強化台哥大旗下客戶的整體資安防護。

根據國際研究機構Gartner的預測，全球資安服務市場在2023年至2027年間的年複合成長率將達11%，顯示企業對於網路安全的需求與關注度逐年上升。

資策會長期致力於推動本土企業資安技術升級，此次運用即時資安監控技術，協助台哥大發展符合國際標準之SOC監控託管服務，未來除了提供客戶企業級的即時網路流量監控與分析，並確保系統運行穩定，同時協助中小企業建立以韌性（R）、整合（I）、安全（S）及賦權（E）為核心的資安架構，有效抵禦日益複雜的網路威脅，降低駭客入侵的機會，保護資料不被侵害。

資策會資安所所長李榮三表示：「隨著全球網路攻擊次數及複雜度不斷提升，資安技術成為每個企業不可或缺的關鍵。我們此次與台哥大的合作，打造資安生態系，透過SOC監控託管服務為更多中小企業提供資安支持，扶植國內企業在資安領域的創新實力。這次合作更為國內電信商在資安技術上邁向國際市場奠定基礎，象徵我國資安產業邁入新的發展里程碑。」

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，新型態的未知網路威脅層出不窮，而隨著物聯網、雲端運算和大數據技術的廣泛應用，企業需要高效的工具確認資安威脅來源並迅速應對，尤其又以需要符合法規、有剛性需求的金融、醫療、電信等高監管大型企業，與以製造業為主的中小型企業，需要即時資安監控。

台灣大以電信本業天賦結合AI創新能量，攜手資策會推出「新世代SOC監控託管服務」，提供全天候資安監控管理服務、專業監控、檢測、治理等解決方案及顧問服務，打造企業專屬資安智慧聯防生態系，助企業接軌國際資安標準，面對層出不窮的資安威脅。

政府推動資安產業自主研發，並鼓勵國內業者與政府合作，建立可信賴的產業鏈，強化我國資安韌性。數發部數產署指導資策會進行資安技術研發，賦能業界主動抵禦潛在威脅，提升民間資安防護能力，並強化國內資安產業鏈的整體競爭力。透過產官合作，有助於培育更多本土資安人才與技術，打造自主、安全且具前瞻性的網路防護機制。