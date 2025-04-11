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川普關稅戰暫緩有急單？ 世界先進董座這樣回應

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
世界先進董事長方略（聯合報系資料庫）
世界先進董事長方略（聯合報系資料庫）

美國川普政府拋出關稅戰雖暫緩90天但後續影響持續受關注，世界先進（5347）董事長方略11日受訪回應該議題時說，「雖急單是有的，但今年需要靜觀其變，等到關稅這一波塵埃落定後再回頭來看如何分解現在情況」。

方略也說，大陸成熟製程殺價競爭持續，對世界先進來看相關趨勢應對，世界先進不會參與不合理的殺價競爭，對於非大陸的客戶來看非商業行為的惡性競爭是否是長遠可持續具有不信任感，客戶也因此更願意拉出大陸以外生產，世界先進雖然失去大陸部分訂單但長期仍可獲得客戶信賴，成為客戶長期信賴的夥伴。

世界先進 川普 關稅

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