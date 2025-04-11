趨勢科技提醒 駭客將木馬程式偽造成電腦版 LINE 攻擊
全球網路資安領導廠商趨勢科技近日發現有駭客集團將木馬程式假冒LINE電腦版應用程式展開攻擊。民眾透過Google搜尋「電腦版Line」等關鍵字，可能會出現假的下載網址，若不慎誤信安裝，電腦就有可能遭植入惡意木馬程式，導致個資外洩或裝置被控制。
趨勢科技提出三點建議呼籲：再三留意網址正確性、善用資安工具阻擋查證、確保病毒碼更新，方能即時避免裝置遭受惡意連結或惡意程式侵害。
趨勢科技指出，木馬程式攻擊一直是駭客慣用的攻擊手法，將木馬程式包裝成熱門App或知名搜尋引擎等誘使民眾受騙上當。近期駭客集團將木馬程式假冒為LINE電腦版應用程式，當民眾透過Google搜尋「電腦版 Line」，可能會在搜尋結果的第一頁看到仿造的假網址，例如：「www[.]linec-tw[.]OOO」，或是「line-chinese[.]OOO」，「line-tw[.]OOO」，「windows-line[.]OOO」等。這類網頁內容大多為繁體中文，顯示這起攻擊針對台灣的使用者。一旦民眾點選假冒網站，下載假的LINE安裝程式，電腦便會被植入惡意木馬程式，將可能導致個資外洩、駭客取得裝置的存取與控制權，甚至感染到其他連線裝置等嚴重後果。
趨勢科技提出三招防範建議，首先是使用官方網站下載應用程式，民眾也要再三檢視務必確保網址來源為官方網站。其次是善用專業資安工具防範威脅，近年AI技術發展讓網路上的內容真偽更加難辨，建議民眾透過專業資安工具如PC-cillin 2025強化電腦、手機、平板等裝置的防護力，或安裝AI防詐達人查證抵禦來自簡訊、電話、視訊通話、電子郵件和社群媒體等最新詐騙手法。以及安裝資安軟體後，要確保裝置病毒碼更新，以提高裝置的安全性。
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