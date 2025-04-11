研調：2024年半導體營收增21% 輝達首登全球龍頭

研調機構顧能（Gartner）最新報告指出，2024年全球半導體營收達6559億美元，增加21%，輝達（NVIDIA）首度超越三星（Samsung）和英特爾（Intel），登上全球半導體龍頭寶座。

根據顧能最終統計結果，輝達2024年半導體營收達766.92億美元，增加120.1%，排名自2023年的第3名推升至2024年的第1名。

三星2024年營收656.97億美元，增加60.8%，維持第2名。英特爾（Intel）營收498.04億美元，增加0.8%，自2023年的第1名落居2024年的第3名。

顧能表示，人工智慧（AI）基礎建設的大量需求，以及記憶體強勁成長，是影響2024年半導體廠營收排名變化的關鍵因素。

顧能指出，輝達受惠繪圖處理器（GPU）需求顯著增長，首度躍居全球第1大半導體廠。三星因記憶體價格上揚，得以維持第2大半導體廠地位。英特爾因面臨的競爭加劇，2024年營收僅小幅增長，排名滑落至第3名。

顧能統計，SK海力士（hynix）2024年營收441.86億美元，增加91.5%，排名自2023年的第6名攀升至2024年的第4名。高通（Qualcomm）營收329.76億美元，自2023年的第4名落至2024年的第5名。

博通（Broadcom）2024年營收278.01億美元，自2023年的第5名落至2024年的第6名。美光（Micron）營收276.19億美元，自2023年的第12名躍升至2024年的第7名。

超微（AMD）2024年營收241.27億美元，自2023年的第7名落至2024年的第8名。蘋果（Apple）營收205.1億美元，自2023年的第8名滑落至2024年的第9名。聯發科營收159.34億美元，自2023年的第13名攀升至2024年的第10名。