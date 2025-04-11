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西門子收購 DownStream Technologies 擴展PCB設計到製造流程

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
西門子收購 DownStream Technologies，擴展PCB設計到製造流程。圖／西門子提供
西門子收購 DownStream Technologies，擴展PCB設計到製造流程。圖／西門子提供

西門子數位工業軟體日前宣布完成對 DownStream Technologies 的收購。DownStream 是印刷電路板（PCB）設計領域製造數據準備解決方案的頂尖供應商。此次收購將進一步強化西門子的 PCB 設計解決方案，同時擴大其在電子產業中小型企業中的市場版圖。

西門子數位工業軟體西門子 EDA 執行長 Mike Ellow 表示，此次收購是西門子 EDA 在中型 PCB 市場邁出的重要一步，將幫助 DownStream 客戶縮短上市時間，提升產品品質並優化成本效益。將 DownStream Technologies 的技術整合至西門子 EDA 的產品線，有助於雙方打造最全面、最先進的製造數據準備解決方案，幫助客戶在完全數位化且可擴展的電子系統設計流程中，實現從設計到生產順利過渡。

DownStream Technologies 成立於2002年，是製造數據分析、處理以及PCB設計文件製作解決方案的頂尖供應商，其廣為業界採用的CAM350 工具套件能實現 PCB 設計數據的視覺化與驗證，並自動做好製造準備。

DownStream 的專利 BluePrint-PCB 工具是當今同類產品中的最佳文件解決方案，能讓各種規模的客戶自動生成極為詳細的製造文件。透過減少錯誤，並簡化從設計到生產的過渡，BluePrint-PCB 可提升整個 PCB 開發流程的效率。BluePrint-PCB 與西門子 PCB 設計解決方案的整合，能夠為客戶提供無縫的工作流程，強化數位連續性和製造準備能力。

西門子數位工業軟體表示，此交易於2025年4月7日完成，具體條款尚未揭露。

PCB 西門子

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