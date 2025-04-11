西門子收購 DownStream Technologies 擴展PCB設計到製造流程

西門子數位工業軟體日前宣布完成對 DownStream Technologies 的收購。DownStream 是印刷電路板（PCB）設計領域製造數據準備解決方案的頂尖供應商。此次收購將進一步強化西門子的 PCB 設計解決方案，同時擴大其在電子產業中小型企業中的市場版圖。

西門子數位工業軟體西門子 EDA 執行長 Mike Ellow 表示，此次收購是西門子 EDA 在中型 PCB 市場邁出的重要一步，將幫助 DownStream 客戶縮短上市時間，提升產品品質並優化成本效益。將 DownStream Technologies 的技術整合至西門子 EDA 的產品線，有助於雙方打造最全面、最先進的製造數據準備解決方案，幫助客戶在完全數位化且可擴展的電子系統設計流程中，實現從設計到生產順利過渡。

DownStream Technologies 成立於2002年，是製造數據分析、處理以及PCB設計文件製作解決方案的頂尖供應商，其廣為業界採用的CAM350 工具套件能實現 PCB 設計數據的視覺化與驗證，並自動做好製造準備。

DownStream 的專利 BluePrint-PCB 工具是當今同類產品中的最佳文件解決方案，能讓各種規模的客戶自動生成極為詳細的製造文件。透過減少錯誤，並簡化從設計到生產的過渡，BluePrint-PCB 可提升整個 PCB 開發流程的效率。BluePrint-PCB 與西門子 PCB 設計解決方案的整合，能夠為客戶提供無縫的工作流程，強化數位連續性和製造準備能力。

西門子數位工業軟體表示，此交易於2025年4月7日完成，具體條款尚未揭露。