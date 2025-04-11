AMD蘇姿丰曬與ZT成員合影！興奮揭：全機架級 AI 解方到位

晶片大廠超微（AMD）重金收購美國伺服器製造團隊ZT Systems，而超微執行長蘇姿丰11日也在社群平台上分享4張自己接見ZT團隊，並帶領這些才華橫溢的成員，一起走進AMD於新澤西州打造的最新據點，而她也強調，「隨著我們將世界一流的系統設計和美國的AI製造，實際與我們的晶片和軟體資產相互結合，這也代表我們已正式擁有『全機架級』的AI解決方案」。她也正式歡迎ZT Systems團隊正式加入成為AMD的新同事。

超微為取得伺服器系統整合商ZT Group，不僅大手筆的砸新台幣134.05億元向代工大廠英業達（2356）收購其手中的10%股份，也點頭同意作為交換讓英業達取得AMD股票88.4萬股，每股淨值約新台幣7,085萬元；而隨著這次股權交易案正式完成，英業達也一舉成為超微的股東。而英業達董事長葉力誠日前也透露，「這是一個很有趣的事情，其實在這次收購中，團隊實質獲得的獲利，比過去幾年zt帶給我們的實質利益，還要多了很多」。

事實上，英業達最初是在2019年時，透過投資ZT Systems才成功切入美國雲端服務商（CSP）「亞馬遜AWS、微軟及Meta」的供應鏈，而這幾年來雙方也持續攜手為輝達（NVIDIA）代工 、製造GPU伺服器；並且由英業達來負責「伺服器主機板（L6）」的組裝業務，而待L6組裝完成後，再交由ZT進行組裝與測試（L10）及整機系統組裝（L11）。