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聯發科發表天璣9400+行動平台 支援最新大語言模型

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科發表天璣9400+行動平台，支援最新大語言模型。圖／聯發科提供
聯發科發表天璣9400+行動平台，支援最新大語言模型。圖／聯發科提供

聯發科今日發表天璣9400+ 5G旗艦晶片。作為天璣旗艦系列最新晶片，天璣9400+在超高能效與效能提升的設計之下，提供卓越的生成式AI與Agentic AI能力，並支援最新大型語言模型（LLM）。

天璣9400+採用全大核CPU設計架構，包含1個最高頻率可達3.73GHz的Arm Cortex-X925處理器，以及3個Cortex-X4、4個Cortex-A720核心。天璣9400+強大的配置，將大幅提升單線程和多線程效能，為Android裝置使用者提供更好的體驗。

聯發科技資深副總經理徐敬全表示，聯發科技天璣9400+晶片透過整體效能的進一步提升，讓行動裝置能高效處理各類任務，提供使用者各類在裝置端的創新、個性化AI體驗。此外，聯發科技長期AI開發者和製造商密切合作，持續建構日益完善的AI應用生態系統，讓使用者享有更快、更重隱私的AI體驗。

天璣9400+整合聯發科技第八代AI處理器NPU 890，可支援全球多個地區的大型語言模型，同時也支援混合專家（Mixture of Experts, MoE）模型、多頭潛在注意力（Multi-head Latent Attention, MLA）機制、多符元預測（Multi-Token Prediction, MTP）、能加快推理速度的FP8（8-bit Floating Point，FP8）精度，以及能讓Agentic AI推理速度提升20%的推理解碼（Speculative Decoding+，SpD+）技術。此外，天璣9400+內建的天璣Agentic AI引擎（Dimensity Agentic AI Engine, DAE），更可將傳統AI應用程式升級為Agentic AI應用程式。

天璣9400+搭載12核Arm Immortalis-G925 GPU，將PC等級光線追蹤技術結合天璣OMM追光引擎帶至智慧型手機上，不僅能精準還原複雜表面如植被、頭髮、羽毛，更可達到細緻入微的繪圖效果；在維持流暢度的前提下，能為玩家帶來更逼真、更立體的視覺體驗。天璣9400+強勁的GPU支援峰值遊戲速度，讓玩家能長時間暢玩遊戲，此外，亦支援MediaTek Frame Rate Converter 2.0+（MFRC 2.0+）技術，並進一步與開發者合作實現FPS雙倍並達到功耗節省40%的成效。

天璣9400+整合Imagiq 1090影像處理器，支援全焦段HDR錄影，讓使用者能從遠距離捕捉畫面。此外，也搭載天璣無縫變焦技術，以便清楚捕捉移動主體，並精準擷取創作者所需的影像與音源。

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