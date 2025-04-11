岱宇國際與系統電子攜手 共創電動輔助自行車產業新局

全球知名健身器材廠商岱宇國際（1598），與深耕物聯網、汽車電子及能源管理解決方案的系統電子工業（5309）11日共同宣布，雙方將展開策略合作，結合各自的專業與優勢，共同拓展電動輔助自行車市場。

雙方皆強調，此次合作將秉持著互惠互利的原則，結合岱宇國際在電動輔助自行車的設計製造能力，以及系統電子在關鍵零組件的技術優勢，共同面對市場挑戰，為股東創造更大的價值。

岱宇國際近年積極布局綠色交通產業，專注設計打造高品質的電動自行車，致力於提供更舒適、更環保的騎乘體驗。岱宇國際去年5月啟用位於台中市大甲區的電動輔助自行車研發製造新廠，同區第二廠房也將於今年完工，展現其深耕電動輔助自行車產業的決心。

系統電子成立於1977年，40多年來致力於運用先進技術，為各產業提供優質產品與整合性解決方案。其核心業務涵蓋汽車電子解決方案，並已開發相關產品如胎壓偵測器（TPMS）與電池包（Battery Pack），這些關鍵零組件，正是電動輔助自行車生產製造的重要組成部分。

透過此次合作，岱宇國際將借助系統電子在電池技術及胎壓偵測系統的專業知識與經驗，確保其電動輔助自行車產品在性能與安全性方面達到更高標準。

同時，系統電子也能透過與岱宇國際的合作，擴大其汽車電子相關產品在電動輔助自行車領域的應用，進一步拓展其業務範疇。

岱宇國際在全球市場布局完整，於美國與歐洲皆設有銷售與倉儲據點。系統電子則擁有位於美國的製造廠與全自動化生產線。

未來雙方合作生產的電動輔助自行車，將因地緣優勢具備更強的市場競爭力，不僅可加速進入美國與歐洲市場，亦可善用既有銷售網絡，進一步降低潛在的關稅風險，提升整體營運效益。

岱宇國際表示，很高興能與系統電子這樣在電子技術領域擁有領先地位的企業展開合作。系統電子在電池與胎壓偵測器方面的專業，將能有效提升電動自行車的產品競爭力，為消費者提供更優質的騎乘體驗。

系統電子則指出，公司看好電動輔助自行車市場的發展潛力，岱宇國際在健身器材及電動自行車的設計、製造與品牌經營方面擁有豐富經驗。透過與岱宇國際的合作，技術將能更廣泛地應用於綠色運輸領域，共同為環境永續發展貢獻一份力量。