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彭博：台積今年營收 關稅影響小

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者簡永祥／綜合報導

台積電昨公布第一季合併營收八三九二點五四億元，年增百分之四十一點六，符合財測預期。彭博分析師認為，相較而言，台積電今年營收受到美國新一輪進口關稅的衝擊較輕。

台積電十七日法說會，將公布第一季財報及第二季業績展望，屆時包括川普關稅戰的衝擊、啟動擴大對美投資計畫的細節以及與英特爾成立合資公司的傳言等議題，都將是法人關注焦點。

台積昨公告三月營收二八五九點五七億元，月增百分之十、年增百分之四十六點五，為歷年同期新高。第一季營收八三九二點五四億元，表現符合預期，年增百分之四十一點六也創同期新高。彭博分析師預料台積營收相較不受美國新一輪進口關稅的衝擊。不過，台積電短期獲利仍面臨若干風險，包括快速擴建海外產能帶來的營運成本上升、新製程初期投資負擔等問題。

台積電 營收 關稅

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