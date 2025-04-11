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大立光：這兩季將布滿產能 有客戶談海外生產

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光董座林恩平。聯合報系資料照
大立光董座林恩平。聯合報系資料照

大立光（3008）昨（10）日召開法說會，董事長林恩平表示，本季是淡季，預期4月拉貨動能比3月下滑，5月也比4月差，惟客戶會先給展望（forecast），大立光預先生產（prebuild），第2、3季產能會盡量布滿。

大立光生產集中在台灣，因應全球地緣政治及關稅挑戰，林恩平昨天首度證實有客戶洽談海外生產可能性，但強調前提是「客戶要能吸收成本，大立光才會移」，對海外設廠地點及時間，「沒有明確的想法」。

林恩平談話重點
林恩平談話重點

全球近期面對川普關稅大戰，大立光法說會是關稅戰風暴下首場重量級科技業法說會，加上身為蘋概鏈指標企業，成為市場焦點。針對關稅議題，林恩平強調，大光產品不直接運至美國，關稅沒有直接影響。

展望本季，林恩平坦言，有些新產品，但量不大；產品組合與首季相比，最終仍要看客戶如何拉貨，下半年仍有新開案。

外界憂心，美國對等關稅措施可能使得iPhone價格飆升，蘋概鏈首當其衝，法人追問是否有客戶議定新價格，林恩平未針對單一客戶訂單回應，僅表示大立光都是談好價格再生產。

針對下半年薄型手機及折疊機的發展，林恩平表示，薄型手機鏡頭比較薄，沒什麼特殊，折疊機已有客戶導入，有些因為折疊關係，兩面都有前鏡頭，會比較薄，比較難做。法人關注潛望式鏡頭滲透率是否有機會再拉升，林恩平認為，如果價格更親民、要省成本，也許稜鏡改用塑膠較有機會，但明年這部分不會有突破。

去年iPhone 16擴大潛望式鏡頭至其他機種，目前多採G+P（玻璃＋塑膠）的混合式鏡頭設計，法人追問客戶採用8P（八片塑膠鏡頭）的進展，林恩平坦言，8P太貴，客戶反而不用，高階鏡頭以1MG（一片模造玻璃）＋6P取代7P，模造玻璃自製或外購都有，林恩平說，模造玻璃價格不錯，但增加產能仍要看需求。

機器人鏡頭業務方面，林恩平表示，人形機器人比較可能下半年量產，主要出貨歐美客戶，但量不大，採5P設計。機器觸覺還沒發展出來，以鏡頭取代觸覺，量少比較高毛利，有些機器人可能每隻手指都有鏡頭，或一個鏡頭看五支手指，「眼睛」考量白天、黑夜及防撞設計，是三顆鏡頭一組，看客戶設計而定。

近期多家公司宣布實施庫藏股救市，林恩平也表示會再討論。大立光昨天股價收漲停板1,980元，上漲180元，外資反手賣超，投信及自營商站在買方。

大立光 手機鏡頭 林恩平

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